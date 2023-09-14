韓妞底妝新趨勢：不畫臥蠶等於沒眼妝！先遮瑕再底妝更輕薄

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、__shinyeeun IG、dear.zia IG

韓系底妝總給人輕透又自然的效果，想要了解第一手的韓系底妝趨勢，韓國清潭洞彩妝師李昀熹就進行分析，主要分為三大上妝技巧，可以讓底妝輕盈同時又遮蓋瑕疵。

Tips 1：先遮瑕再底妝

多數人都是習慣先上粉底液，再針對局部瑕疵提亮遮瑕，但李昀熹分享，現在韓系最新的潮流反而是先用遮瑕，把黑眼圈、泛紅、淚溝等遮乾淨之後，就可以減少底妝的使用量，看起來妝容更自然，不會遮蓋住臉部的光澤，而痘痘局部小瑕疵，甚至會在蜜粉、定妝噴霧使用完，再另外遮蓋。

Tips 2：淺色立體輪廓

可以挑選比膚色淺一色號的遮瑕，進行臉部的提亮，像是在額頭、鼻翼（不要畫到鼻頭）、下巴以及人中位置，使用淺色遮瑕局部進行打亮的程序，比起使用閃粉的打亮餅，更可以呈現出自然立體的臉部輪廓，直接用手輕拍均勻即可。

Tips 3：底妝畫臥蠶

而淺一號的遮瑕不僅可以做到臉部的提亮，更是可以用來打造臥蠶的妝容，李昀熹更進一步指出，現在韓妞們都是「不畫臥蠶，等於沒畫眼妝」，可見其重要的趨勢關鍵，透過淺色調的粉底，加強在眼下的位置，立刻有飽滿的感覺。

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來自法國的專業彩妝品牌MAKE UP FOR EVER這次推出的全新底妝，又要攻佔所有女孩荷包，輕盈質地超水潤，用在眼下也不卡紋的超強遮瑕，使用起來遮蓋力十足，一點都不用擔心出現白芝麻，多達17色選可以使用，比修圖更真實，輕鬆抹去臉上瑕疵。

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Armani的紅瓶粉底一直都是油性肌膚愛用神器，只要夏季絕對少不了它，這次再度推出7個色選的遮瑕精萃，超強乳霜質地，即使質地很水潤，遮瑕效果卻一點都沒被稀釋，飽和色澤少量就可以遮蓋臉部問題，同時添加超輕潤精華油，用起來完全不會卡紋，打造平滑乾淨肌膚妝效。

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Sisley把遮瑕膏直接做成筆狀設計，完全不用擔心沾手、還要煩惱找刷具，直接用圓潤筆頭描繪欲蓋瑕疵的地方，筆後方設計的柔軟尖頭海綿，直接推開超級方便，一筆搞定，重點是遮瑕膏質地非常柔軟，比奶油還好融化的質地，眼下使用也很服貼，完全懶人救星。

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由台灣彩妝師Alice精心調色研發的遮瑕盤，一上市就立刻爆賣，成為品牌的人氣商品，一次四格不同色系的遮瑕膏，黑眼圈、痘疤、提亮通通都可以使用，完全不用買一堆顏色，專為台灣女孩設計的色調，無腦使用很可以，超潤澤質地，塗抹前可以先用手稍微推一下遮瑕膏，就會迅速轉化為乳霜狀，上色更服貼，裡面更是附有刷具，一盤隨身攜帶有夠方便。