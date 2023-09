韓妞底妝新趨勢：不畫臥蠶等於沒眼妝！先遮瑕再底妝更輕薄

記者李薇/台北報導 圖/品牌提供、__shinyeeun IG、dear.zia IG

韓系底妝總給人輕透又自然的效果,想要了解第一手的韓系底妝趨勢,韓國清潭洞彩妝師李昀熹就進行分析,主要分為三大上妝技巧,可以讓底妝輕盈同時又遮蓋瑕疵。

Tips 1:先遮瑕再底妝

多數人都是習慣先上粉底液,再針對局部瑕疵提亮遮瑕,但李昀熹分享,現在韓系最新的潮流反而是先用遮瑕,把黑眼圈、泛紅、淚溝等遮乾淨之後,就可以減少底妝的使用量,看起來妝容更自然,不會遮蓋住臉部的光澤,而痘痘局部小瑕疵,甚至會在蜜粉、定妝噴霧使用完,再另外遮蓋。

Tips 2:淺色立體輪廓

可以挑選比膚色淺一色號的遮瑕,進行臉部的提亮,像是在額頭、鼻翼(不要畫到鼻頭)、下巴以及人中位置,使用淺色遮瑕局部進行打亮的程序,比起使用閃粉的打亮餅,更可以呈現出自然立體的臉部輪廓,直接用手輕拍均勻即可。

Tips 3:底妝畫臥蠶

而淺一號的遮瑕不僅可以做到臉部的提亮,更是可以用來打造臥蠶的妝容,李昀熹更進一步指出,現在韓妞們都是「不畫臥蠶,等於沒畫眼妝」,可見其重要的趨勢關鍵,透過淺色調的粉底,加強在眼下的位置,立刻有飽滿的感覺。

【推薦單品】

#MAKE UP FOR EVER 粉無痕美肌修修筆,售價1150元

來自法國的專業彩妝品牌MAKE UP FOR EVER這次推出的全新底妝,又要攻佔所有女孩荷包,輕盈質地超水潤,用在眼下也不卡紋的超強遮瑕,使用起來遮蓋力十足,一點都不用擔心出現白芝麻,多達17色選可以使用,比修圖更真實,輕鬆抹去臉上瑕疵。

#Armani 超持妝絲絨水慕斯遮瑕精萃,售價1500元

Armani的紅瓶粉底一直都是油性肌膚愛用神器,只要夏季絕對少不了它,這次再度推出7個色選的遮瑕精萃,超強乳霜質地,即使質地很水潤,遮瑕效果卻一點都沒被稀釋,飽和色澤少量就可以遮蓋臉部問題,同時添加超輕潤精華油,用起來完全不會卡紋,打造平滑乾淨肌膚妝效。

#sisley 植物完美修妍精華筆,售價1800元

Sisley把遮瑕膏直接做成筆狀設計,完全不用擔心沾手、還要煩惱找刷具,直接用圓潤筆頭描繪欲蓋瑕疵的地方,筆後方設計的柔軟尖頭海綿,直接推開超級方便,一筆搞定,重點是遮瑕膏質地非常柔軟,比奶油還好融化的質地,眼下使用也很服貼,完全懶人救星。

#A.M. Fairyland 不關燈・濾鏡光雙效遮瑕盤,售價920元

由台灣彩妝師Alice精心調色研發的遮瑕盤,一上市就立刻爆賣,成為品牌的人氣商品,一次四格不同色系的遮瑕膏,黑眼圈、痘疤、提亮通通都可以使用,完全不用買一堆顏色,專為台灣女孩設計的色調,無腦使用很可以,超潤澤質地,塗抹前可以先用手稍微推一下遮瑕膏,就會迅速轉化為乳霜狀,上色更服貼,裡面更是附有刷具,一盤隨身攜帶有夠方便。