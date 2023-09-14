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從水質就是無菌！全家大小都能用的保養　不添加酒精、防腐劑更安心

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記者李薇／台北報導

夏季逐漸進入尾聲，已經開始陸陸續續在晚上出現涼意，換季期即將到來，不想肌膚搔癢乾燥，以下就盤點多款敏感肌大推的好用單品，有些甚至是大人小孩都可以一起用，相當溫和。

＃BIODERMA 舒益B3彈潤修護輕乳霜，500ml、售價850元

▲BIODERMA,Dr Jackson’s,d program,敏感話題,保養,敏感肌,。（圖／品牌提供）

BIODERMA向來以生物醫學做為概念，研發出各種適合敏弱肌膚適合的單品，不僅從水源的使用就是挑選無菌水質，各種成分也是歷經嚴選，對於肌膚有益才會使用，這次推出的輕乳霜就是針對敏感膚質設計，輕盈質地使用起來完全沒有厚重感，無矽靈、香精、酒精、防腐劑等添加物，一瓶全家大小都可以使用，從0歲以上就能養成細緻好肌膚。

＃Dr Jackson’s 03 天天調理油，25ml、售價1600元

▲BIODERMA,Dr Jackson’s,d program,敏感話題,保養,敏感肌,。（圖／品牌提供）

創辦人Dr Simon Jackson憑藉著超過20年於倫敦國王學院與皇家植物園等研究歷練，以「生藥學」為出發理念，透過天然植物成分並且經過嚴謹的安全性測試，推出全新的保養系列，其中，天天調理油更是一瓶連痘痘肌都可以使用的好物，富含維生素C的猴麵包樹籽油、擁有滿滿抗氧化劑與原花青素的馬魯拉果油，能舒緩鎮定肌膚躁動。

＃d program敏感話題 美肌益生保養系列

▲BIODERMA,Dr Jackson’s,d program,敏感話題,保養,敏感肌,。（圖／品牌提供）

資生堂旗下針對敏感肌推出的d program已經上市好幾年，最近終於在此系列推出全新的補充包包裝，不僅可以守護脆弱的肌膚狀態，更是同步可以環保愛地球，從化妝水、乳液到急救霜通通都有，保濕、滋潤、美白或是抗老款式也一應俱全，都可以在此系列滿足。

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關鍵字：

BIODERMA, Dr Jackson’s, d program, 敏感話題, 保養, 敏感肌

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