女愛豆同款包千元擁有　BLACKPINK都背過NIEEH、超長背帶迷你包正當紅

文／美人圈

你以為女明星身上的包總是又貴、又難搶嗎？被明星加持過的包包，總是能激起無限購物慾，其實想跟愛豆背同款包完全不難！超多明星私下愛平價包，每個款式都可愛到爆炸，這次盤點出7間千元就能擁有的女愛豆同款包品牌！Jennie直接讓COS賣到斷貨，女明星機場時尚都在背「它」，快來一起入手愛豆同款！

愛豆同款千元包

1：NIEEH

NIEEH是2019年成立的中性時尚品牌。在不受潮流趨勢影響之下，透過推出能超越時代的長青單品，韓國超多人氣偶像都在背！例如BLACKPINK的Jennie、Rosé、Jisoo等，包包都是千元就能到手，價格親民又深得偶像們喜愛的手袋，確實非常值得購入呀！

▲韓國超多人氣偶像都在背NIEEH。（圖／NIEEH、IG@jennierubyjane）

尤其是Jennie同款的NIEEH腋下肩背包（售價NT$2,400），不僅在她的IG上出現多次，簡單俐落的外型也非常好搭配穿搭，是非常容易駕馭的包款。

▲NIEEH腋下肩背包在Jennie私服常出現。（圖／IG@jennierubyjane）

2：FIND KAPOOR

韓國本土設計師於2016年成立品牌FIND KAPOOR，成立至今短短幾年內，不但成為韓國內最受歡迎的熱銷時尚品牌，甚至在美洲、歐洲的時尚界同樣蔚為風潮。招牌的水桶包更是讓明星們都愛不釋手，簡單的配色絕對是極簡風格少女必須入手的！

▲FIND KAPOOR招牌水桶包。（圖／FIND KAPOOR）

安宥真背的這款FIND KAPOOR MARTY 12（售價$130美元，約NT$3,997），迷你可愛，又有超多顏色可選擇，完全就是少女風代表。

▲宥真同款FIND KAPOOR MARTY 12。（圖／IG@_yujin_an、FIND KAPOOR）

3：SAMO ONDOH

韓國設計師品牌SAMO ONDOH款式簡約且時髦吸睛，由設計師夫妻Hyunjin Sa與Sueyon Kang共同操刀，展現出與眾不同的風格，近年來無論在韓劇或藝人的版面上都能看到該品牌的蹤影，完全是韓國女生人手一顆的IT包款！

▲韓國設計師品牌SAMO ONDOH。（圖／SAMO ONDOH）

被泫雅背紅的SAMO ONDOH蛋殼包mini（售價NT$3,160）可以說是韓網搜尋冠軍，以迷你型、小型和中型尺寸為主的小巧包款，搭配粉嫩的馬卡龍色系，一背馬上變身新沙洞韓系小姊姊。





4：JW PEI

創立於2017年的洛杉磯包包品牌JW PEI，以環保永續概念為品牌精神，兼具質感與實用性，價格親民好入手，JW PEI 的包型款式充滿變化，顏色的選擇也非常多，在追求時髦的同時也能環保愛地球！

▲JW PEI價格親民好入手。（圖／JW PEI）

超多明星都在背的JW PEI Gabbi手提包（售價NT$2,699），根本就是演藝圈人手一咖的程度，不僅出了超多色，就連材質也能選擇，一定能找到屬於你的命定包。

▲JW PEI Gabbi手提包超多女愛豆都在背。（圖／JW PEI、IG@sooyoungchoi、@silver_rain.__）

5：COS

以極簡風格聞名的瑞典品牌COS，以簡約、俐落的風格深受大眾喜愛，甚至被外媒譽為是快時尚界的Céline，擁有精品般的質感，以「買得起的奢侈品」定位，成為時下最火紅的時尚品牌，Jennie在IG背的雲朵包更是直接讓全球賣到斷貨！

▲COS簡約、俐落的風格深受大眾喜愛。（圖／COS）

沒有女孩能抗拒這款COS絎縫單肩迷你雲朵包（售價NT$2,100）！自從被Jennie欽點而在社群上爆紅，如今已經變成去COS鎖定必買的包款了，有大、中、小尺寸任你選擇，柔軟百搭又耐裝，中性的設計男女生都能背！

▲COS絎縫單肩迷你雲朵包被Jennie背到斷貨。（圖／IG@jennierubyjane）

6：CHARLES ＆ KEITH

來自新加坡的平價時尚品牌CHARLES & KEITH，於1996年由Charles Wong和Keith Wong兄弟共同創立，無疑是近年來台灣討論度最高的品牌之一，針對亞洲女性設計的經營模式，激發女性的內在自信，超多明星私下都背它的包！

▲CHARLES & KEITH是近年來台灣討論度最高的品牌之一。（圖／CHARLES ＆ KEITH）

超經典的CHARLES ＆ KEITH Charlot金釦包（售價NT$1,990）和特殊設計的Cocoon弧形手提包（售價NT$2,790）連ITZY都愛，只需要千元就能輕鬆得到愛豆同款。

▲CHARLES ＆ KEITH Charlot金釦包愛豆都背。（圖／IG@charleskeithofficial）

7：MARGESHERWOOD

來自韓國的小眾手袋品牌MARGESHERWOOD，是近期許多韓國女生都搶著背的當紅品牌，以打造優雅精緻的外觀，為時尚圈注入不同以往的別樣風情，擅長將復古風格納入品牌DNA當中，超鮮明的配色絕對是今年夏天的必get包款！

▲韓國小眾手袋品牌MARGESHERWOOD。（圖／MARGESHERWOOD）

愛豆們的機場時尚穿搭必會出現MARGESHERWOOD，Wendy多次背的MARGESHERWOOD BOAT SHOPPER MINI（售價₩248,000，約NT$5749），超長背帶配上小巧的包，背帶隨意打結都可以很時尚。

▲Wendy背MARGESHERWOOD BOAT SHOPPER MINI。（圖／iMBC、MARGESHERWOOD）

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