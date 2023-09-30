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換季保養3關鍵！敏感肌也能美白、適時補油養出健康好肌底

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實習記者劉于禎／綜合報導

已進入早晚溫差大的換季時節，保養習慣開始慢慢調整，入秋換季首重「養膚、美白、油保養」三關鍵，把握這段時間好好調理，養出健康好肌底，才能更好的面臨乾燥寒冷的冬季，以下5款保養品在家就能輕鬆購入，都是達人愛用推薦。

女兒　胺基酸潔顏霜

入秋後，肌膚就不如夏日時容易出油，因此若使用皂基洗面乳，容易過度清潔使肌膚更為乾燥，這時就需要一瓶溫和不刺激的胺基酸洗面乳來幫助你，在洗淨的同時也做好保濕工作，讓之後的保養品更好的吸收。

▲▼肌膚也要換季。（圖／Pinkoi官網）

▲女兒 胺基酸潔顏霜。（圖／Pinkoi官網，下同）

oaoa　敏弱肌美白精華液

秋天是最適合美白保養的季節，專為敏感肌設計的台灣保養品牌oaoa，這款敏弱肌美白精華液獲得不少敏感肌女孩推薦「回購第二次覺得很好用」、「擦在臉上不黏膩，又好吸收」。以日本微脂囊技術包裹維他命C醣苷，加上植物美白因子，溫和到連眼周都能使用，也能改善因黑色素沉澱而形成的黑眼圈。

▲▼肌膚也要換季。（圖／Pinkoi官網）

▲oaoa 敏弱肌美白精華液。

寶拉珍選　20%B3青春緊緻毛孔精華液

讓許多人無限回購的愛用保養品，寶拉珍選絕對是榜上首選。除了熱銷第一的刷酸始祖2%水楊酸精華液，也很推薦這款「20%B3青春緊緻毛孔精華液」，常常因為出油而養大毛孔的女孩們最適合，能恢復毛孔壁彈力同時改善暗沉蠟黃，維持平滑健康的肌膚。

▲▼肌膚也要換季。（圖／Pinkoi官網）

▲寶拉珍選 20%B3青春緊緻毛孔精華液。

Sensist　舒緩保濕精華

冬天十分的乾燥，因此在初秋就要專注於保濕，並致力於舒緩夏日造成的敏感泛紅問題，這款保濕精華添加小分子玻尿酸鈉能夠高效鎖水，並舒緩泛紅、溫和代謝粉刺，敏弱肌與較乾的肌膚都適用。

▲▼肌膚也要換季。（圖／Pinkoi官網）

▲Sensist 舒緩保濕精華。

hellome　日出澄光精萃油

肌膚乾燥或容易出油，其實都有可能是因為肌膚油水不平衡導致，在保養品上添加一點油質，就能很好的改善這種問題，這款精萃油不僅可以在日常保養程序中使用，在化妝時也可以混合一兩滴在粉底液中，讓你的底妝更服貼，持妝度更高。

▲▼肌膚也要換季。（圖／Pinkoi官網）

▲hellome 日出澄光精萃油。

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關鍵字：

秋天, 換季, 肌膚, 保養, 換季養膚

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