曾敬驊對下雨天「有特殊回憶」　入手防水裝備合體摩羯好友韓寧

記者鮑璿安／台北報導

法國軍靴品牌PALLADIUM在信義區打造防水⁺快閃體驗概念店，今（14日）邀請邀請曾敬驊、韓寧站台，兩人先前拍攝系列形象大片已累積絕佳默契，在活動現場穿上潮流機能風格的鞋款服飾系列，就算頂著32度高溫受訪也未流汗，都表示這次的單品穿著感受輕巧又透氣。

▲曾敬驊（右）、韓寧出席PALLADIUM防水⁺快閃體驗概念店 。（圖／品牌提供）

▲曾敬驊喜愛機能設計感 。（圖／品牌提供）

曾敬驊穿著品牌防水軍裝夾克搭配橘標鞋款，他格外喜愛品牌的性能和設計感，被問到對下雨天有什麼特殊回憶？曾敬驊說：「我其實蠻喜歡下雨天的，每次都會想到在雨天拍戲的時候，雞飛狗跳的那幾天，都會回憶起這些時候。」曾敬驊與韓寧是首次在時尚活動中合體，恰好兩人都是摩羯座，因此交流起來很有默契，韓寧大讚腳下奶茶色的橘標防水CAGE+，「穿著感受很輕巧，想整天穿著好舒服。」

▲橘標防水CAGE⁺系列防水全新升級 。（圖／品牌提供）

PALLADIUM正式推出全新防水升級的橘標防水CAGE ⁺系列與首度問世的全新防水支線防水⁺膠囊服飾系列，品項涵蓋多層次長版連帽風暴大衣、改良式長版防水風衣等，採用超薄WATERPROOF⁺科技防水面料打造。鞋款首發升級橘標防水CAGE⁺系列導入法式軍靴PAMPA、輪胎潮鞋OFF-GRID及低筒經典OXFORD三大選擇，全系列兼具防水、輕量、穩定、快穿與耐用特點。

▲Canada Goose x Rokh x Matt McCormick話題聯名 。（圖／品牌提供）

▲長版廓形風衣搭配可調節式肩帶、結構感折疊衣領，備有多個鈕扣 。（圖／品牌提供）

同時，機能服品牌Canada Goose秋冬首發三方聯名合作企劃Canada Goose x Rokh x Matt McCormick，不僅找來師承Phoebe Philo 的韓新銳設計師Rok Hwang挹注簡潔美學，更融入Matt McCormick招牌西部美式自由奔放的風格，系列8款單品體現機能時尚新風貌，聯名話題炒到最高點。主打的長版廓形風衣擁有工裝剪裁，配有可調節式肩帶、結構感折疊衣領，更以Rokh拿手的解構方式，多個鈕扣保有通風透氣以及保暖性能。此外，脫下外套之後則徹底顛覆極簡廓形，內襯印上Matt McCormick招牌牛仔競技素描圖樣，具有收藏價值。