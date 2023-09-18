10分鐘完妝！韓星化妝師親授「通勤妝」6步驟　精緻乾淨還顯嫩

文／美人圈

天下通勤人都有的夢想，就是可以快、狠、準，快速畫出好看又修飾的妝容，這次韓國明星化妝師happyrim就要教大家韓系通勤妝重點啦！只要不到10分鐘，馬上快速完成韓系濾鏡感通勤妝，從底妝、眼妝到唇彩手把手教學，快一起往下看看吧！

韓系通勤妝步驟

1：選擇一款保濕修飾氣墊or BB霜

說到最不出錯的底妝絕對就是氣墊，happyrim建議在強調快速的妝容上可以簡單選擇一款保濕度夠高、同時也有遮瑕度的款式，像是基本的氣墊或是BB霜都很推薦，可以趁著洗臉的時候將粉撲沾濕，簡單上個化妝水、精華及防曬後就可以直接拍上，第一層先全臉平均拍上氣墊或BB霜，接著第二層再針對瑕疵較多的部位及臉部高光處，可以加強遮瑕、也可以增加光澤感。

▲第一層先全臉拍上氣墊或BB霜。（圖／IG@thetoollab_official，下同）

2：大面積拍上腮紅

接著使用同一款粉撲先沾取些腮紅，大面積拍上，因為剛剛底妝的餘粉，可以讓腮紅更加自然。在整個眼下大面積上腮紅並且過渡到鼻樑中間，這樣可以讓妝容在視覺上看上去產生截斷感，顯得更減齡顯嫩，最重要的是也可以讓底妝看起來更加有氣色。

3：蜜粉定妝&提亮

接著換一塊乾淨的粉撲或是蜜粉刷，沾取些蜜粉做定妝及提亮，這邊蜜粉建議選擇帶有些許珠光或是保濕度較高的款式，用粉撲輕輕按壓在易出油的部位，特別是針對一些鼻基底凹陷、法令紋部位等可以加強按壓，同時定妝及提亮，讓面部輪廓更加緊實又有拉提感。

4：眉筆畫出眉型輪廓

眉毛怎麼畫最快速？化妝師建議可以直接用眉筆勾勒最快狠準！選擇比髮色稍微淺一些的眉筆顏色，順著眉型輕輕畫出線條、並稍微填補眉毛空洞，接著再用眉刷刷開上色，如果喜歡線條感的話也可以保留原本的筆觸，或是再用透明的眉膠加強毛流感即可。

▲眉毛直接用眉筆勾勒最快狠準。（圖／IG@romandyou）

5：米棕調的深淺色眼影畫出深邃度

眼妝其實簡單用「深淺兩色」的眼影畫出基本的深邃度即可。第一步先用霧面的淺色眼影做打底，用鬆散的眼影暈染刷大面積上在整個眼窩部位、接著用餘粉帶到下眼瞼，用暈染刷來回過色、先帶出基本的眼周輪廓感。再用偏小的細節刷沾取第二深的中間色調眼影，輕輕在眼摺內來回過色，接著用餘粉輕輕帶到下眼瞼後半段，從眼球下方開始往眼尾平行延伸出去，畫出一個開放式眼角。

眼妝重點：只畫出內眼線加強輪廓

畫完眼影後，接著用眼線筆先在睫毛根部畫出內眼線，再沿著眼尾稍微往外拉出約1mm左右線條，下眼線也同樣從下眼瞼中間部位往眼尾外拉出平行線條，畫的時候可以稍微用手將眼皮往外拉來輔助，也可以用扁平眼影刷沾取深棕色眼影取代眼線，眼線會更加柔和。

▲內眼線加強輪廓。（圖／IG@peripera_official、thetoollab_official）

6：蜜桃色系唇膏不出錯

唇彩部分，化妝師建議可以選擇最不出錯的蜜桃色調為主，像是肉粉色，甚至是稍微偏奶棕色調也會很適合，質地上首選滋潤感或是直接以潤色護唇膏取代都很推薦。塗之前可以先用粉撲上的餘粉輕輕拍過唇周當作遮瑕打底，塗上後再模糊一下唇周線條，讓唇形看起來更加飽滿。

完整影片教學：

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