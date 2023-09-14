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頭髮蓬鬆就小臉！盤點3款「蓬髮神器」 讓你提升外表精緻度

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▲▼蓬鬆髮品。（圖／品牌提供）

▲蓬鬆秀髮能有效修飾小臉。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

豐盈的秀髮是小臉的關鍵，創造頭髮豐盈的蓬鬆感的話，會在視覺上有縮小臉的效果，拍起照來感覺臉瞬間變小2倍！頭髮若是扁塌，也會讓整個人無精打采，盤點蓬鬆感髮品，幫你提升外表精緻度。

曾為無數職場女性打理專業形象的肯夢AVEDA資深講師 Dan 分享 ：「幫頭髮「打底」是個簡單而且能明顯看出差異的步驟。就像化妝一樣，只要有上一點底妝，就能讓外表更有精神。幫頭髮打底時，不用追求明顯的造型感，只要讓髮根有支撐力或讓頭髮帶點紋理即可。

▲▼蓬鬆髮品。（圖／品牌提供）

▲Hair Rituel 豐盈澎澎髮噴霧，150ml，2,700元。

豐盈配方中蘊含 天然乳香萃取、 全新豐盈樹脂、米蛋白等植物活性成分，能立即為髮絲創造立體線條，並提供髮根支撐力，使髮根瞬間蓬鬆；輕盈舒適的質地能避免髮絲黏聚在一起，打造澎澎的空氣感。

▲▼蓬鬆髮品。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 蘊活菁華增量煥髮雲，150ml，1,400元。

來自 96%天然成分萃取，富含有機認證印度鵝莓及米蛋白，清爽泡沫質地能輕鬆地塗佈於髮根到髮尾，完整包覆髮絲表面形成薄膜，加粗每一根髮絲的直徑及份量。讓最重要的瀏海及頭頂區塊呈現輕盈的完美弧線，髮絲豐盈鬆軟，

▲▼蓬鬆髮品。（圖／品牌提供）

▲RF萊法耶 STYLE 西蒙德木輕彈保濕液，200ml，1,000元。

內含西蒙德木果實萃取，維生素B5，維生素PP，專為無力扁塌髮所設計，快速增加髮根豐盈度灌注保濕養分，提升髮絲含水量並強化髮根，輕鬆營造秀髮層次，完美散發流線感，讓秀髮不再垂頭喪氣。

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關鍵字：

蓬鬆, 髮品

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