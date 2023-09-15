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東森自然美攜手玩美移動推AI、AR虛擬美妝服務　線上10秒解讀膚況肌密

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▲東森自然美攜手玩美移動推AI、AR虛擬美妝服務　線上10秒解讀膚況肌密。（圖／東森自然美提供）

▲東森自然美攜手玩美移動合作AI、AR虛擬美妝科技服務，導入與全球同步的頂尖美妝科技，帶你線上10秒解讀膚況肌密。（圖／東森自然美提供）

時尚中心／綜合報導

近年美妝科技化，臉上保養也要3C化！美妝時尚科技公司玩美移動(Perfect Crop) 攜手合作東森自然美，共同推出線上肌膚檢測，透過最快速的AI、AR肌膚檢測科技，只需要10秒就可以全面了解膚況，在線上直接一站式解決你所有的肌膚煩惱。

每次花大錢買瓶瓶罐罐的保養品，卻總是不確定是否符合自己需求？看準現代人忙碌的生活節奏和尋求便利的居家肌膚保養的需求，東森自然美攜手玩美移動，推出業界「最快速的AI肌膚檢測軟體」，透過高效演算法，10秒內能檢測分析多種肌膚問題，分析黑眼圈、紅斑、細紋、膚色不均、毛孔、皺紋、黑斑、肌膚紋理等8項功能檢測結果，連肌膚年齡也能一併評估，系統還能為每個人量身訂做肌膚保養建議，並推薦合適的商品。

▲東森自然美攜手玩美移動推AI、AR虛擬美妝服務　線上10秒解讀膚況肌密。（圖／東森自然美提供）

▲▼你的肌膚專屬諮詢師24小時在線 AI肌膚檢測專屬解鎖膚況。（圖／東森自然美提供）

▲東森自然美攜手玩美移動推AI、AR虛擬美妝服務　線上10秒解讀膚況肌密。（圖／東森自然美提供）

這項肌膚檢測科技服務經過精細研究及皮膚專家的臨床評估，其檢測準確率高達80%以上，不分皮膚類型及種族，在反覆測試中保持高精準度，確保消費者可以收到精準的肌膚評估，幫助恢復肌膚健康。快速的線上肌膚檢測體驗，隨時掌握自己的膚況，先找到肌膚問題再購買合適產品，減少不確定性，大幅提高消費者購買信心，為肌膚保養帶來全新時代，讓每個人都能輕鬆掌握自己的需求，實現更健康美麗的膚況。

東森自然美有長年累積的肌膚大數據資料，透過線下門市專業肌膚檢測，深入了解亞洲女性的肌膚變化，並針對問題制定對策不僅速度極快且精準度極高，讓消費者能隨時了解自己的肌膚需求，輕鬆找到合適的保養品，並持續追蹤保養品功效。

東森自然美透過與玩美移動的合作，全新升級版【4D超緊膚山藥膠原系列】正式登場，此次新品上市發表會吸引眾多加盟主參與肌膚檢測，將肌膚檢測由線下帶到線上，加盟主紛紛表示透過快速的行動肌膚檢測，能為消費者提供更便利的膚況追蹤服務，同時以更有趣的互動形式，增強消費者對產品購買的信心，營造更多元豐富的保養新選擇。東森自然美產品研發顧問團隊來自哈佛、台大、陽明交大、弘光博士級專家團隊，並一貫延續「東森嚴選」的精神與高標準，每項產品上市前皆經過百人以上測試，確保品質卓越。遵循品質是一切的根本，產品不僅贏得醫界、學界認可，也在國內外贏得多項大獎，成為業界典範。

25歲以後，肌膚開始顯現老化跡象，膠原蛋白以每年1.5%的速度減少，當我們踏入40歲，消耗的速度甚至超越生成，那麼該如何保養才能當個凍齡的小姐姐呢？新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅醫師提醒：「預防及改善肌膚老化，比起依賴飲食助長膠原蛋白生成，更重要的是選擇適合的保養品，尤其是含有肌膚可吸收的多重膠原蛋白，再搭配具抗氧化效果的精華成分，幫助肌膚維持膠原蛋白的持續生成，才是恰當的方式。」

▲東森自然美攜手玩美移動推AI、AR虛擬美妝服務　線上10秒解讀膚況肌密。（圖／東森自然美提供）

▲超緊膚山藥膠原系列全新升級擁抱玩美膚況。（圖／東森自然美提供）

東森自然美推出全新升級版【4D超緊膚山藥膠原系列】，集結了三大核心靈魂成分，提升肌膚保養新高度。嚴選珍貴明星成分冰川海藻，蘊含超強修護力，加上源自北大西洋「純淨秘境」的深海膠原蛋白，在具有成熟萃取技術的西班牙實驗工廠運用「核心膠原提取技術」進行提取，純度超過98%，被提取的膠原蛋白活性極高，能完全溶解於水中，人體吸收利用率倍增，是全新一代的環保護膚活性成分，瞬間實現緊緻澎潤、撫平皺紋，對抗肌膚老化；再加上墨西哥野山藥萃取，深入修護並滋養肌膚。

▲東森自然美攜手玩美移動推AI、AR虛擬美妝服務　線上10秒解讀膚況肌密。（圖／東森自然美提供）

▲全新三重膠原升級，緊緻澎彈一周有感。（圖／東森自然美提供）

三重膠原升級：結合深海膠原蛋白及兩種水解膠原蛋白胜肽，以大、中、小三種不同分子量的膠原蛋白滋養肌膚，三種分子更容易被有效吸收，對抗老化肌膚，深層修護，並強化抗老撫紋，實現緊緻小臉的效果。

冰川海藻：源自嚴寒的北大西洋純淨海域，喜歡生長在水深流急的海底岩石上，其生長深度最長的可達到500米，被譽為「世界之最」。海藻採集工人們的皮膚雖然因風吹日曬變得粗糙，但手部肌膚卻鮮嫩於常人。冰川海藻具有極強的修護能力，能增加肌膚彈性，提升肌膚保護屏障。

墨西哥野山藥：富含植物性DHEA，可以 老化的速度。野山藥萃取能增加肌膚彈性，深入修護肌膚，滋養表皮細胞同時幫助真皮層膠原纖維生成，為肌膚提供極致的呵護與修復。

東森自然美【4D超緊膚山藥膠原系列】一推出便深受喜愛，討論度爆棚，依循保養步驟，先以【4D超緊膚山藥膠原潤膚露】喚醒肌膚提升後續保養吸收力，【4D超緊膚山藥膠原精華液】注入緊緻能量極致修護肌膚，【4D超緊膚山藥膠原精華霜】深度滲透封鎖彈潤精華，加上【4D超緊膚山藥膠原眼周凝霜】修護眼周肌膚，塑造迷人小電眼，各司其職神助攻，以滿滿的明星級精華配方呵護肌膚，突破肌膚緊實巔峰。週年慶期間，全台連鎖加盟店更推出歡慶新品上市超狂優惠組合，4D超緊膚山藥膠原全系列四瓶組原價$15,620，新品優惠現打77折僅$12,020，單品項也有兩瓶88折的優惠，用CP值超高的價值，擁有一周有感的抗老保養體驗。

東森自然美全台加盟門市 https://reurl.cc/q0mn9p

關於玩美移動 
成立於2015年，玩美移動Perfect Corp.（NYSE: PERF）為一提供美妝和時尚產業AI、AR SaaS科技服務的全球領導者。玩美移動憑藉臉部3D建模及AI深度學習技術，提供美妝品牌虛擬產品試用、臉部偵測分析及數位科技服務，讓品牌消費者能享受有趣、個人化及便利的全方位購物體驗。現在，玩美移動擁有領先市佔率，透過協助世界頂尖美妝品牌數位轉型、提高消費者互動、提升購買轉換率及提振業績成長，同時並能兼顧環境永續的企業社會責任。欲瞭解更多詳細資訊請參考https://www.perfectcorp.com/zh-tw/business

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關鍵字：

東森自然美, 玩美移動, AI, AR, 美妝

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