新光三越信義A8「破千坪改裝」26間新櫃報到　Frédéric Malle獨家登場

▲信義新天地A8在周年慶前，旗下大改裝陸續到位，獨家引進馥馬爾香氛出版社品牌 「Frédéric Malle」。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

新光三越信義新天地A8趕在周年慶前大幅改裝，如今大幅被封起來的1、2樓已正式開幕見客，改裝面積破千坪，以「時尚輕奢殿堂」為主題，集結62家品牌全新亮相，超過26家品牌是首次登場，其中10家為獨家品牌，主力在香氛、設計師女裝跟珠寶專區，連香氛都有20個品牌，珠寶專區更是多達23家。

社交生活回歸，帶動穿搭相關需求，上半年服飾、飾品成長雙位數以上，新光三越看準此趨勢，在A8 1、2F約1500坪空間進行改裝，主題為「時尚輕奢殿堂」，打造飾品專區、香氛藝廊與7間輕奢品牌。

包括導入全台首家飾品專區的TORY BURCH、用色明亮活潑的Kate Spade、LONGCHAMP這次融入了全新的RISE概念，以暖色調的燈光搭配木質家具重新營造了巴黎的陽光氛圍、MONTBLANC此次引進品牌智慧穿戴裝置，MARC JACOBS銀色流線潮流概念店、COACH也以獨步全台的「全新數位概念店」隆重登場，MICHAEL KORS則即將於9月下旬進駐。

因應精品香氛近兩年成長均為雙位數，本次改裝也引進5大香氛品牌，2大全台獨家首櫃包括以威士忌、琴酒做為靈感的「KILIAN PARIS」，馥馬爾香氛出版社品牌 「Frédéric Malle」，而英國Penhaligon's推出瓶身客製服務、Aesop、Jo Malone London、DIOR等超過12品牌也推開幕特別優惠都是新亮點。

珠寶則有MIKIMOTO、SWAROVSKI、HEARTS ON FIRE、GEORG JENSEN升級全新店裝，另引進永續概念的未來鑽石「JOY COLORi」，婚嫁珠寶I-PRIMO、festaria、Grastyle，輕珠寶VIVIENNE DIAMANT、Les Néréides、ARTE WHITE等，9月下旬還有全台首發STAR JEWELRY及PANDORA進駐。加上15家女裝品牌ALICE + OLIVIA、belonging SELECT全新概念店都會在9月下旬登場。

新莊宏匯廣場為迎接周年慶，也推出多達64個櫃位的改裝，引進42家新品牌、22家店裝升級，鎖定六大業種，輕奢珠寶、日系女裝、休閒潮牌、兒童婦幼、精緻生活、話題餐飲，優化整體品牌陣容，此次的大幅度改裝後預估業績將較去年成長45%。

引進品牌包括studio CLIP、運動家具bgreen、居家品牌BODYLUV、韓系質感廚具MODORI、年輕女孩服飾QUEEN SHOP、CACO、QUICKSILVER & ROXY、文青質感日系女裝earth music&ecology select store，而GLOBAL WORK也將在9／26開幕。

另除了近期300坪海底撈火鍋進駐後，也再添美食新櫃，包括金色三麥推出新品牌「SUNMAI BURGER 麥漢堡」，進駐全台第一座自助智慧打酒牆，以及美威鮭魚、舞紅花鐵板燒、樂天皇朝與全台首家樂蝦拉麵家。