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誠品信義店「最後周年慶」9／15登場　祭歷年最優惠滿千送百說BYE BYE

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▲誠品信義、統一時代百貨周年慶優惠。（圖／各業者提供）

▲誠品信義邁入最後一次周年慶，誠品邀請建築插畫家Nuomi諾米詮釋信義店經典空間，獨家MOLESKINE信義風景筆記本，即日起可於誠品線上優先預購。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

年底即將正式走入歷史的誠品信義店，9／15起迎來最後一次的周年慶，舉辦「最終場會員之夜」等30場主題活動，並祭出歷年最優惠滿千送百回饋，長達26天也是史上最長，像是準備跟信義計畫區好好說BYE BYE；統一時代百貨周年慶也即將在9／21正式開跑，推出持icashPay綁定聯名卡回饋最高達25%優惠搶客。

▲誠品信義、統一時代百貨周年慶優惠。（圖／各業者提供）

誠品生活周年慶9/15起展開，首波由信義店、松菸店率先開跑，年底即將告別的信義店從9／15至9／17期間，更舉辦「最終場會員之夜」，策畫音樂、閱讀、電影、舞蹈、美食5大主題逾30場活動輪番登場，最受矚目的是7F空中花園將重現音樂圈經典盛事「屋頂音樂節」，請來孫盛希、李浩瑋、LINION、創作歌手馬念先等8組歌手接力熱唱，一同在天台搖滾，跟誠品信義店說再見。

▲誠品信義、統一時代百貨周年慶優惠。（圖／各業者提供）

而9／15至10／10期間，誠品信義店更加碼展開歷來最長26天全館滿千送百，首三日推出當日消費累計滿5,000元，送1,500元抵用券；滿2萬元送5,000元抵用券的歷年最高回饋，誠品松菸店也從9／15至10／1同步推出獨家優惠。

▲誠品信義、統一時代百貨周年慶優惠。（圖／各業者提供）▲誠品信義、統一時代百貨周年慶優惠。（圖／各業者提供）

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而目前誠品擁有旗下最大書店的信義店，書店部份也從9／15至9／17，推出會員限定單筆滿2,000元現折200元、指定館別滿3,000元現折150元，六日加碼滿2,400元再送500元購物金優惠。

▲誠品信義、統一時代百貨周年慶優惠。（圖／各業者提供） ▲誠品信義、統一時代百貨周年慶優惠。（圖／各業者提供）

統一時代百貨台北店周年慶也將於9月底開跑，從9／21至10／4期間，化妝品消費滿2,000元送300元抵用券、全館指定櫃位消費滿3,000元送400元抵用券、家電區消費滿3,000元送300元抵用券，持icash支付消費滿6,000元，再加送400元抵用券。

▲誠品信義、統一時代百貨周年慶優惠。（圖／各業者提供）

此外，首11日再加碼icash Pay綁定統一時代聯名卡，消費滿6,000元再加送200元抵用券，等同消費6,000元最高可獲1,500元的回饋。另今年特別加碼多款尊榮滿額禮回饋顧客，首11日消費滿8萬元以上，即可參加滿額加贈好禮活動，贈品包含義大利鍋具組、伊萊克斯健康氣炸鍋、夏普除濕機以及iPad等。

▲誠品信義、統一時代百貨周年慶優惠。（圖／各業者提供）

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統一時代百貨台北店表示，觀察今年百貨買氣回溫，外出旅遊聚餐增加，帶動餐飲、服飾、旅遊相關業績成長超過20%，累計至8月，全館達雙位數成長，今年周年慶預計可超越10%成長。

▲誠品信義、統一時代百貨周年慶優惠。（圖／各業者提供）

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誠品信義, 信義誠品, 週年慶, 周年慶, 統一時代

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