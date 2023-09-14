安孝燮開深U現身GUCCI秀中文　張震與蔡依林首合體大玩復古風

記者鮑璿安／台北報導

Gucci 101台北旗艦店今（14日）正式開幕，藝人張震、蔡依林首次合體就獻給品牌，兩人演繹充滿復古風格的秋冬造型，而演出韓版想見你《走進你的時間》韓星安孝燮也特別來台共襄盛舉，貼心以中文「大家好」問候粉絲，展現十足男神魅力。

▲安孝燮特別來台出席GUCCI台北101旗艦店開幕。（圖／記者周宸亘攝）

安孝燮穿著秋冬系列復古風格深U襯衫搭配寬褲登場，8月中才來台舉辦粉絲見面會的他再次訪台，他難掩喜悅心情表示：「前陣子見過面了，沒想到這麼快又見面了，這一次來發現台北天氣很好，讓我很開心，上一次我來吃了牛肉麵，之後一直想起，這一次也想去吃。」他感謝品牌邀請參與台北旗艦店開幕，大讚店內非常漂亮，給他留下深刻印象。

▲張震、蔡依林首次同框出席活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲蔡依林認為吊帶裙有浪漫搖滾風格。（圖／記者周宸亘攝）

張震與蔡依林首次同框出席時尚活動，蔡依林以高開衩吊帶裙搭配Gucci Horsebit Chain馬銜鏈包展現時尚感，她形容這身穿著，「風格對我而言浪漫，我很喜歡品牌圖騰設計，變成洋裝的時候就很想選擇，有點睡衣風格又有點搖滾，衝突的美感。」她逛品牌旗艦店的第一印象是電梯很美，樓層寬廣看所有產品都感到心曠神怡。





▲張震喜愛風衣外套。（圖／記者周宸亘攝）

張震今以風衣外套搭配簡單的背心牛仔褲，他說，「主要是風衣外套我很喜歡，每個人都必備，復古風格代表品牌的時尚精神。」也說逛店時感到許多用心的設計細節，例如男裝區域的地板靈感來源於義大利皇室，擁有當地的歸屬感。店內將完整展示男女服飾、皮件、配飾、鞋履、香水、珠寶、腕錶及眼鏡等全品項商品；同時，Gucci 台北101旗艦店擁有4大特色， 全世界獨一無二的LED藝術牆面裝置、Gucci Salon頂級珍稀單品與訂製服務首度常態進駐、頂級尊榮的VIP 服務與專屬休息室、以及獨家設計具紀念意義的數字101烙印圖案，為台灣消費者打造極致奢華的購物空間及體驗。

韓流在時尚圈影響力日增，Prada於首爾藝文空間KOTE推出第十屆Prada Mode，當天星光雲集，邀請多位與品牌有密切關係的藝人參與，包含演員金泰梨、新一代韓流女神Somi、女團TWICE日籍成員Sana都齊聚在此，金泰梨更剪了氣質短髮脫穎而出，超強魅力感染粉絲。

▲金泰梨以俏麗短髮現身，穿著2023 秋冬系列短版駝色大衣 。（圖／品牌提供）

▲TWICE日籍成員Sana 。（圖／品牌提供）

▲Somi 。（圖／品牌提供）

▲2023秋冬系列以摺紙花卉為概念的裙裝賦予生機 。（圖／品牌提供）