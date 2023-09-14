fb ig video ETtoday search mobile

安孝燮開深U現身GUCCI秀中文　張震與蔡依林首合體大玩復古風

>

記者鮑璿安／台北報導

Gucci 101台北旗艦店今（14日）正式開幕，藝人張震、蔡依林首次合體就獻給品牌，兩人演繹充滿復古風格的秋冬造型，而演出韓版想見你《走進你的時間》韓星安孝燮也特別來台共襄盛舉，貼心以中文「大家好」問候粉絲，展現十足男神魅力。

▲▼安孝燮出席 GUCCI旗艦店開幕。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼安孝燮出席 GUCCI旗艦店開幕。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼安孝燮出席 GUCCI旗艦店開幕。（圖／記者周宸亘攝）

▲安孝燮特別來台出席GUCCI台北101旗艦店開幕。（圖／記者周宸亘攝）

安孝燮穿著秋冬系列復古風格深U襯衫搭配寬褲登場，8月中才來台舉辦粉絲見面會的他再次訪台，他難掩喜悅心情表示：「前陣子見過面了，沒想到這麼快又見面了，這一次來發現台北天氣很好，讓我很開心，上一次我來吃了牛肉麵，之後一直想起，這一次也想去吃。」他感謝品牌邀請參與台北旗艦店開幕，大讚店內非常漂亮，給他留下深刻印象。

▲▼張震、蔡依林出席 GUCCI旗艦店開幕。（圖／記者周宸亘攝）

▲張震、蔡依林首次同框出席活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼蔡依林出席 GUCCI旗艦店開幕。（圖／記者周宸亘攝）

▲蔡依林認為吊帶裙有浪漫搖滾風格。（圖／記者周宸亘攝）

張震與蔡依林首次同框出席時尚活動，蔡依林以高開衩吊帶裙搭配Gucci Horsebit Chain馬銜鏈包展現時尚感，她形容這身穿著，「風格對我而言浪漫，我很喜歡品牌圖騰設計，變成洋裝的時候就很想選擇，有點睡衣風格又有點搖滾，衝突的美感。」她逛品牌旗艦店的第一印象是電梯很美，樓層寬廣看所有產品都感到心曠神怡。

▲▼張震出席 GUCCI旗艦店開幕。（圖／記者周宸亘攝）

▲張震喜愛風衣外套。（圖／記者周宸亘攝）

張震今以風衣外套搭配簡單的背心牛仔褲，他說，「主要是風衣外套我很喜歡，每個人都必備，復古風格代表品牌的時尚精神。」也說逛店時感到許多用心的設計細節，例如男裝區域的地板靈感來源於義大利皇室，擁有當地的歸屬感。店內將完整展示男女服飾、皮件、配飾、鞋履、香水、珠寶、腕錶及眼鏡等全品項商品；同時，Gucci 台北101旗艦店擁有4大特色， 全世界獨一無二的LED藝術牆面裝置、Gucci Salon頂級珍稀單品與訂製服務首度常態進駐、頂級尊榮的VIP 服務與專屬休息室、以及獨家設計具紀念意義的數字101烙印圖案，為台灣消費者打造極致奢華的購物空間及體驗。

韓流在時尚圈影響力日增，Prada於首爾藝文空間KOTE推出第十屆Prada Mode，當天星光雲集，邀請多位與品牌有密切關係的藝人參與，包含演員金泰梨、新一代韓流女神Somi、女團TWICE日籍成員Sana都齊聚在此，金泰梨更剪了氣質短髮脫穎而出，超強魅力感染粉絲。

▲Prada 。（圖／品牌提供）

▲金泰梨以俏麗短髮現身，穿著2023 秋冬系列短版駝色大衣 。（圖／品牌提供）

▲Prada 。（圖／品牌提供）

▲TWICE日籍成員Sana 。（圖／品牌提供）

▲Prada 。（圖／品牌提供）

▲Somi 。（圖／品牌提供）

▲Prada 。（圖／品牌提供）

▲2023秋冬系列以摺紙花卉為概念的裙裝賦予生機 。（圖／品牌提供）

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

關鍵字：

安孝燮, 蔡依林, 張震, GUCCI

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

ET Fashion

推薦閱讀

把手機當裝飾「最常失聯星座Top 3 」！　第一名超佛系交友純粹不想秒回　

把手機當裝飾「最常失聯星座Top 3 」！　第一名超佛系交友純粹不想秒回　

另一半愛你還是愛自己更多？超準心測分析兩人的感情狀態

另一半愛你還是愛自己更多？超準心測分析兩人的感情狀態

「職場最可怕主管」星座Top 3！第一名超顧人怨　自己搞砸工作還怪別人

「職場最可怕主管」星座Top 3！第一名超顧人怨　自己搞砸工作還怪別人

獨／大葉高島屋「旭集」開幕日曝光！　佔地500坪「台北最大店」9／26迎客 誠品新店裕隆城9／20「提前開放」民眾入場　5重點搶先看 超準！挑一杯看起來「最貴的飲料」看看你在別人眼中是怎樣的人 男神安孝燮再度訪台為Gucci　藍襯衫搭配格紋褲帥度破表 IKEA總經理分享台灣開店策略　親揭台南未設點原因 新光三越信義A8「破千坪改裝」26間新櫃報到　Frédéric Malle獨家登場 陳勢安自豪健身寬肩絕配大錶　買名錶最重「眼緣」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面