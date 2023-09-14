炸物竟不是第1名！營養師曝「熱炒店熱量排行榜」

▲熱炒店口味重，營養師建議聚餐後多吃排鹽食物。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

小周末即將到來，不少人會和好友們在熱炒店聚餐，一不小心就吃了過多熱量，營養師高敏敏分享熱炒店熱量圖鑑，教你怎麼挑不怕胖。

營養師高敏敏提醒，別以為不是炸物就能放心吃，她舉例蒜泥白肉雖然不是炸的，但因本身就是油脂很高的肥肉，大腸類的料理因為是內臟食材，所以熱量也偏高，像是醬爆雞丁也是因為裹了高油脂醬料，熱量也不容小覷。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

而炒飯和炒麵就更不用說了，滿滿的澱粉和高鈉調味料，吃對了會給身體帶來負擔，看似無害的烏梅汁，竟然也是熱量冠軍，因烏梅含有多種微量元素，製作時會加入大量的糖，建議可以加點烏龍茶或是兌水喝。

營養師加碼奉上以下幾點，吃熱炒前請務必牢記4個健康小秘訣。

1.以低脂海鮮、肉類為主

像是蝦子、蛤蜊、生蠔等等，避免高油脂肥肉和內臟，低脂肉類含有滿滿蛋白質，蛋白質會產生更高的食物熱效應，能幫助增肌減脂。

2.多選擇川燙、清蒸的料理

川燙和清蒸能保留食材原味和營養，應避避免油炸方式，食材在油炸過程中會大量破壞食物蛋白質，轉為高熱量食物，吃多炸物會有心血管問題。

3.多補充膳食纖維

像是深綠色蔬菜、木耳、火龍果等等，優先選擇少油或涼拌菜，炒青菜為了口感好吃 還是會加入一定的油量，涼拌菜也要記得不要加太多的美乃滋和和風醬，否則就等於把油喝下肚。

4.聚餐結束後多攝取排鹽食物

為了讓料理更美味，經常會加入大量調味料，若長期攝取過量容易腸胃不適、心血管不健康，建議大家可以餐後多吃 含鈣、鎂、鉀的食材。