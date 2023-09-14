Dyson首款「空氣清淨機」在台上市　30坪空間一台就夠

▲Dyson推首款空氣清淨機，強調可在大空間使用。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

英國家電品牌Dyson，今（9／14）在台發表旗下首款空氣清淨機Purifier Big＋Quiet Formaldehyde，不同於之前銷售的「結合風扇」的產品線，此款產品僅擁有純粹的空氣淨化功能，主打一台即可使用並清淨30坪空間的空氣，意即一個家庭只需一台就夠，機身下方有輪子設計能輕鬆移動，送風範圍可超過10公尺，能在大範圍的空間中形成循環淨化，售價29,900元起。

Dyson空氣清淨機Purifier Big+Quiet Formaldehyde，主打專門為淨化30坪以上寬敞空間而設計，以全新錐形氣流技術，將送風達到超過10公尺的範圍，可將過濾後的空氣吹送到空間角落，形成循環淨化的效果，運作時音量為56分貝，約是在室內有人說話的聲音程度。

該款空氣清淨機每秒可輸出87公升淨化空氣，有效率地將室內空氣淨化，並具備一級能效，因應強大氣流的馬達運作發出的聲響，機體也採用亥姆霍茲消音器和迷宮式密封系統，讓整體音量降至56分貝，約莫是有人在室內說話的聲音，因個人對聲音感受度不同，建議有興趣的購買者仍須至實體店內實際體驗看看。

Purifier Big+Quiet Formaldehyde搭載HEPA H13級微粒濾網、富鉀碳濾網與催化濾網，號稱可過濾甲醛、揮發性有機化合物、二氧化氮和臭氧等污染物，兩款型號中的BP04，另有搭載二氧化碳感應器，可提醒使用者室內二氧化碳濃度過高，可開窗引入新鮮空氣以防影響健康跟認知能力。

Dyson空氣清淨機推出BP04、BP03兩款機型，除了外型配色不同，BP04多搭載了二氧化碳感應器，可提供二氧化碳偵測功能，即日起開放預購，9／28全台正式上市。預購期也推出組合優惠，加贈一組全套濾網，單機價格29,900元起，組合售價32,900元起。

美國品牌Honeywell近期也在台上市HPA400WTW純淨空氣清淨機，主打專為孕婦和寶寶設計，具專利HiSiv成分，號稱能高效吸附分解甲醛，設計上也符合寶寶體型及活動，能地面進風強化底部空氣淨化，照顧寶寶呼吸健康。

HPA400WTW空氣清淨機可使用手機連線，使用特定APP掌握室內空氣品質，能自動偵測變化9段細緻風速，HiSiv成分強調可溶解甲醛，並分解成水及二氧化碳，搭載H13 True HEPA濾網、顆粒活性碳，針對A型流感、腸病毒等病菌、異味、強化除臭，寵物、香煙、馬路廢氣進行淨化。

此外，另強化底部與2側三面進風設計，針對地面的空氣汙染源與落塵顆粒隨氣流淨化效果，讓常爬行的嬰幼童更有感空氣品質，使用坪數約9至18坪，售價16,900元，百貨周年慶期間特別回饋點數5%，搭配百貨活動滿千折百最高回饋15%，滿額還送Dyson捲髮器。