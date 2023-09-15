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早上喝咖啡「可能越喝越累」　5種具有潛在壞處的生活習慣

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▲▼早餐,咖啡,報紙。（圖／翻攝PEXELS）

▲一些不知覺的壞習慣，可能對健康有害。（圖／PEXELS、pixabay、pakutaso、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

人在規律的生活中會培養一種安全感，所以「習慣」對健康而言是相當重要的，在連續劇中時髦的男女主角可能習慣在早晨喝咖啡，但某些專業的意見表示，這些看似時髦的習慣，可能暗藏一些壞處。

早上狂灌咖啡
確實咖啡因是有提振精神的作用，但卻是相當短暫的亢奮，而這樣的習慣會讓你的身體忽略睡眠不足的警訊，適量的咖啡無傷大雅，不過依賴咖啡來解決睡眠不足，將會陷入身體越來越累的惡性循環。

▲▼女人,早餐,減肥,飲食,瘦身,健康,優格,咖啡。（圖／pixabay）

鬧鐘一響就跳下床
這類人多半是使用行動力強迫自己甦醒，但其實從睡眠到清醒是一個過程，不需要強迫自己立即醒來，這樣的做法恐讓身體承受更多焦慮跟壓力，早上一開始清醒時，不如先留在床上幾分鐘再下床吧。

▲選擇一張適合自己床墊，讓自己擁有睡眠好品質。（示意圖／Pixabay免費圖庫）

一醒來就看手機平板
很多人透過手機看時間，看完之後順便開一下社群網站看內容，久而久之型來第一個動作就是看手機，事實上高資訊量，可能會影響一早的心情，只要早上心情不佳，其實一整天都不會好，先試試不要馬上看手機吧。

▲滑手機,低頭族,手機,傳訊息（圖／取自免費圖庫Pexels）

喝一杯早晨果汁
許多模特兒都分享早上喝果汁的心得，事實上果汁的纖維是被破壞的，只有糖分跟香味還在，一大早喝果汁會讓身體血糖上升，反而感覺昏沈，而且若選擇高糖份水果，還有可能變胖，名模們確實喝了果汁，但你不知道他們喝完果汁還可能去運動，你則需要通勤上班。

▲果汁,水果,蔬果。.（圖／取自免費圖庫pakutaso）

每天洗頭
有人只要頭一出油，馬上就會受不了，所以天天洗頭也就成了習慣，但事實上洗得太勤，反而會破壞頭皮分泌的天然油脂，錯過了讓頭髮更有光澤與修補的機會，若一直覺得頭髮很乾燥，建議隔兩三天再洗一次吧。

▲▼洗澡,洗頭。（圖／免費圖庫pxhere）

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