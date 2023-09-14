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坤達、Ella穿「情侶裝」站台GUCCI憶當年　楊謹華紅紗透視裝辣翻全場

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▲▼ 坤達、Ella穿「情侶裝」站台GUCCI憶當年 。（圖／記者周宸亘攝、記者張毓容攝）

▲Ella、坤達今天穿「情侶裝」一同為Gucci全新旗艦店開幕站台。（圖／記者周宸亘攝，以下同）

記者張毓容／台北報導　

Gucci台北101全新旗艦店今（14日）盛大開幕，開幕活動上眾星雲集，包含張震、蔡依林、韓國男神安孝燮、Ella陳嘉樺、坤達、楊謹華、胡宇威等大咖巨星都到場站台。其中Ella和坤達一同穿著格紋套裝現身，被笑稱猶如穿情侶裝，兩人現場還互唱對方團體的熱門歌曲憶當年；而楊謹華則是以辣度破表的紅色薄紗透視現身，一出場就引發全場讚嘆。

▲▼ 坤達、Ella穿「情侶裝」站台GUCCI憶當年 。（圖／記者周宸亘攝、記者張毓容攝）

同為台灣男、女天團代表之一的Ella和坤達，很有默契一同選穿格紋套裝。Ella穿著2023秋冬女裝系列中威爾斯格紋羊毛褲裝，搭配不收邊的平口背心和Gucci Horsebit Chain馬銜鏈包，她表示這套搭配就是「很率性又有點小優雅感」；而坤達則是選穿解構式格紋西裝內搭白色低領背心，低調露出精壯胸肌，再搭配手拿GG Jumbo Leather郵差包，帥氣現身。

▲▼ 坤達、Ella穿「情侶裝」站台GUCCI憶當年 。（圖／記者周宸亘攝、記者張毓容攝）

▲▼ 坤達、Ella穿「情侶裝」站台GUCCI憶當年 。（圖／記者周宸亘攝、記者張毓容攝）

兩人相似的穿著猶如「情侶裝」外，Ella也不改幽默風格，笑虧坤達穿得很性感「我這個跟他（坤達）不知道怎麼比」，還自嘲自己要把平口上衣拉高一點，「我真的是半顆雞蛋都沒有的那種容量」。比完身材，兩人也回憶當年同期出道，就像是一起長大，坤達也笑說「每次見到Ella就像見到老朋友一樣」，甚至現場唱起對方團體當年的熱門歌曲〈放手〉、〈不想長大〉，笑翻全場。

▲▼ 坤達、Ella穿「情侶裝」站台GUCCI憶當年 。（圖／記者周宸亘攝、記者張毓容攝）

▲▼ 坤達、Ella穿「情侶裝」站台GUCCI憶當年 。（圖／記者周宸亘攝、記者張毓容攝）

▲▼ 坤達、Ella穿「情侶裝」站台GUCCI憶當年 。（圖／記者周宸亘攝、記者張毓容攝）

戲劇女神楊謹華則是以2023秋冬系列的紅色薄紗上衣搭配鏤空及膝裙，手拿最新「巨大版」Gucci Horsebit Chain馬銜鏈包，大方秀出好身材，她表示這套造型穿起來不會覺得不自在，雖然上半身很性感，但下半身是比較優雅的感覺，「優雅跟性感mix在一起，還滿像我平常會做的打扮」。而剛升格人夫的胡宇威，則是以經典GG圖騰西裝配搭Interlocking G馬銜鏈印花襯衫及GG Jumbo Leather手拿包，展現復古又帥氣的造型。

▲▼ GUCCI全新旗艦店 。（圖／品牌提供）

▲▼ GUCCI全新旗艦店 。（圖／品牌提供）

全新Gucci旗艦店位於台北101購物中心4樓及5樓，總面積達310坪，在兩層樓高的寬敞空間，完整展示男女服飾、皮件、配飾、鞋履、香水、珠寶、腕錶及眼鏡等全品項商品。同時Gucci台北101旗艦店擁有4大特色：全世界獨一無二的LED藝術牆面裝置、Gucci Salon頂級珍稀單品與訂製服務首度常態進駐、頂級尊榮的VIP 服務與專屬休息室、以及獨家設計具紀念意義的數字101烙印圖案，為台灣消費者打造極致奢華的購物空間及體驗。

▲Prada 。（圖／品牌提供）

▲金泰梨以俏麗短髮現身，穿著2023 秋冬系列短版駝色大衣 。（圖／品牌提供）

韓流在時尚圈影響力日增，Prada於首爾藝文空間KOTE推出第十屆Prada Mode，當天星光雲集，邀請多位與品牌有密切關係的藝人參與，包含演員金泰梨、新一代韓流女神Somi、女團TWICE日籍成員Sana都齊聚在此，金泰梨更剪了氣質短髮脫穎而出，超強魅力感染粉絲。

▲Prada 。（圖／品牌提供）

▲TWICE日籍成員Sana 。（圖／品牌提供）

▲Prada 。（圖／品牌提供）

▲Somi 。（圖／品牌提供）

▲Prada 。（圖／品牌提供）

▲2023秋冬系列以摺紙花卉為概念的裙裝賦予生機 。（圖／品牌提供）

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