紐約時裝周／陳庭妮婚後重回紐約嗨喊：好興奮！Michael Kors大秀集結眾女神

記者張毓容／綜合報導 圖、影／品牌提供

紐約時裝周正如火如荼進行中，而在8月初被Coach母公司買下、剛成為「一家人」的Michael Kors，繼「姊妹牌」Coach為紐約時裝周拉起序幕後，Michael Kors 2024春夏系列大秀也在布魯克林區多米諾公園登場。現場更聚集眾多女神包含布萊克萊芙莉（Blake Lively）、荷莉貝瑞（Halle Berry）、凡妮莎哈金斯（Vanessa Hudgens）、瑞塔歐拉（Rita Ora）和超模富永愛等人到場觀秀，台灣女神陳庭妮更接受《ET FASHION》訪問，透露婚後首度重回紐約心情，也分享自己調整時差的小妙招。

▲「花邊教主」布萊克萊芙莉、荷莉貝瑞、瑞塔歐拉、凡妮莎哈金斯都到場看秀。



Michael Kors 2024春夏系列大秀可說是女神聚集地，「花邊教主」布萊克萊芙莉穿著低領金色亮片連身褲，腰間再搭配駝色皮帶拉高腰線，完美展現性感好身材；英倫時尚天后瑞塔歐拉以炭灰色羊絨連體衣搭配同款長褲，又帥又辣的時尚魅力讓人移不開眼。

▲陳庭妮穿著流蘇洋裝搭配長靴，一雙大長腿若隱若現。



而陳庭妮則是穿著秋冬系列黑色流蘇洋裝搭配寬版腰帶和膝下長靴現身秀場，修長美腿若隱若現，俐落中又帶有嫵媚小女人感。而7月才與先生胡宇威在紐約登記結婚，這次因看秀重回紐約，她透露心情上很興奮，「我一直都很喜歡紐約，因為這個城市帶給我很自由的感覺，來這邊就很像在冒險。」也因為每次來紐約都可以讓她吸取到很多不同的文化、看到不同的視角，「所以每一次來都讓我非常的興奮」。

她也分享這次看秀前的特別準備是「調時差」！因這次飛到紐約，休息一天就要準備看秀了，她和整個團隊都在經歷時差當中，也讓她覺得很緊張，但好在她有調時差「小撇步」。她建議要依照日常的步調來運動，「我對抗時差的小妙招就是一定要準時起來運動，讓身體流汗，（能幫助身體）盡快的來到這個時區裡」。

Michael Kors 2024春夏系列大秀選在布魯克林區多米諾公園，整個「秀場」滿佈九重葛和綠植，一旁還有河水流過，讓人猶如置身萬里晴空的度假勝地。伴隨著設計師Michael Kors最喜歡的幾首60年代金曲，超模維多利亞加里蒂（Vittoria Ceretti）穿著飄逸的白色蕾絲長洋裝和平底鞋，手拎編織水桶包，揭開大秀序幕，帶出整場秀浪漫寫意的氛圍。

以白色蕾絲長洋裝開秀後，接續在後的幾套造型更加深了Michael Kors 2024春夏系列想要營造度假時隨性無拘束之感，像是利用飄逸的長裙、側開衩半身裙和寬鬆長袍等長短不一或柔軟飄逸的造型設計，突顯簡約流線型輪廓，創造自由浪漫氛圍。

還有以高腰連衣裙提高腰線，拉長下半身線條，或是以飄逸感十足的雪紡、蕾絲材質半身裙，搭配時尚的連體上衣和毛衣，巧妙修飾身材又不乏時尚感。

而在色彩視覺上，大片花卉圖騰和長頸鹿印花帶來生動形象，加上甜瓜、小蒼蘭和天竺葵等冰淇淋配色，帶來更多活力，也表達後現代風格的獨特魅力。

整個2024春夏系列中更有多套造型以平底鞋增添輕鬆氛圍，再配上手工編織水桶包，是暗藏了致敬傳奇女星珍柏金（Jane Birkin）的搭配小巧思。