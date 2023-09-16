LIFE・經典／IKEA台北辦公室大公開　有按摩間還能唱KTV

▲IKEA近期公開台北辦公室與員工活動空間，也透露出自由自主的企業文化。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／台北報導

全球最大家具品牌IKEA，今年邁入80周年，在台也舉辦不少慶祝活動，其中一項就是公開近幾年剛落成的北亞區台北總辦公室，不但有讓員工放鬆的「FIKA區域」，還有放空區、專注區跟錄音室等設計，甚至還有專屬按摩室讓大家「鬆」一下，平時還能充當員工小孩的遊戲區域，正所謂辦公室設計絕對符合該公司文化，IKEA員工到底有多幸福呢？

走進IKEA台北辦公室大門，由內到外都是一派清爽的風格，沒有什麼多餘的裝飾，長長的辦公室通道旁的裝飾牆，巧妙的秀出瑞典文「你好」的字樣，像是每天早上上班打招呼的儀式，在北亞區台北總辦公室運用自有的家具家飾，打造具彈性、舒適、多元的工作環境，增加更多的公共空間，包含單人至多人使用的會議室、共同協作區、錄音室等區域，也使用彈性座位安排，讓台灣本地員工以及從香港來台出差的同事，可以自主選擇工作區域。

辦公座位區以通透、明亮的元素進行設計，並使用電動升降桌及人體工學座椅（當然都是IKEA品牌），讓員工減輕久坐肩頸痠痛的問題，也是提升員工工作效率的小撇步，面對第一線的賣場同仁，更配備更衣室和盥洗空間，讓騎車上班的員工到辦公室後，也能清爽開啟一天的工作。

而IKEA每家門市必備的「FIKA（下午茶）區」，當然也會在辦公室裡面出現，員工可以在此區域享用早餐、下午茶，不但有完整的廚房設備，非常的有家庭感，一旁的Kitchen Lab區域更是瑞典餐廳提供在地料理的催生之處。

除了有咖啡廳一般的放鬆空間外，員工還在上班時間享有一個月一次、每次30分鐘按摩服務，裡面有精油蠟燭、按摩椅、瑜珈墊跟氣氛燈讓員工使用，按摩室空閒時，也當做員工如果帶小孩來上班時，小孩的專屬遊戲室。此外，還有被員工戲稱K歌房的多功能會議室，設有沙發、電視、麥克風的房間，可以是發揮創意的開會空間，也可以是娛樂空間，內有Switch可供員工借用。

而當需要專注作業時，開放式辦公空間可能會容易分散注意力，這時可以到辦公室的「專注區」，此空間不允許攜帶手機講電話，也不開放飲食，原則上連主管或同事都不會來打擾，是員工需要高效辦公的專屬區域。

除了硬體設施之外，企業文化往往是決定企業發展走向的關鍵，也是決定整體辦公室「氣氛」的一大重點，IKEA表示，在去年將人力資源部正式更名為「人才與文化部」，是為了展現對企業人才的重視，內部設有公開透明的資訊溝通管道，還有年度員工心聲調查，透過員工為自己發聲，一起打造更好的工作環境。

IKEA總經理Adrian也分享，企業成功的關鍵是信任感，在IKEA沒有所謂的「越級報告」，員工可以直接找店經理或是任何主管溝通，因為我們相信與員工間建立良好的溝通，才能一起攜手向前。而每個部門主管，每個月都至少要和每位員工坐下來談一次，人才與文化部的同仁也會不時走進賣場找員工聊天，隨時了解狀況、協助解決問題。