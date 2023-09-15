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Acne Studios全台首店10／18開幕信義區粉牆美翻　人氣同款免代購

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記者鮑璿安／台北報導

瑞典知名時尚品牌Acne Studios登台倒數中！全台首店確定在10月18日於台北信義新光三越A9館一樓登場，目前百貨一樓櫥窗已有大大的粉色背景品牌Logo露面，往後民眾免飛出國，也能第一時間選購當季單品，近距離欣賞北歐美學設計。

▲▼Acne Studios 。（圖／品牌提供）

▲Acne Studios全台首店確定在10月18日於台北信義新光三越A9館一樓登場 。（圖／品牌提供）

Acne Studios 於10月18日正式開幕後，台灣時尚迷能第一時間入手的就是當季的秋冬系列單品，日前許光漢現身品牌深圳萬象城旗艦店，演繹 2023秋冬丹寧系列中的成套仿舊蠟質塗層水洗丹寧夾克與極寬版牛仔褲，呈現復古率性風貌，而丹寧品項正是品牌突破框架的表現手法，相當值得收藏。

▲▼Acne Studios 。（圖／品牌提供）

▲▼Acne Studios 。（圖／品牌提供）

▲許光漢在品牌深圳萬象城旗艦店演繹成套仿舊蠟質塗層水洗丹寧夾克與極寬版牛仔褲 。（圖／品牌提供）

半年前Acne Studios即將正式插旗台灣的消息一曝光就掀起高度關注，品牌由創辦人兼創意總監 Jonny Johansson 在1996年成立，創立初期他率先推出100條牛仔褲作為禮物送給身旁好友，沒想到意外成為進軍時尚圈的標誌產品。品牌寄托著簡約和複雜的雙重概念，旗下「人臉標誌」就是中庸美學的體現，不多不少的表情符號超有辨識度。隨後更憑著一抹清新粉色系、流蘇格紋針織圍巾等單品，默默成為Acne Studios的代名詞。

▲▼ GUCCI全新旗艦店 。（圖／品牌提供）

▲▼ GUCCI全新旗艦店 。（圖／品牌提供）

▲Gucci 101台北旗艦店全新開幕，將完整展示男女服飾、皮件、配飾、鞋履、香水、珠寶、腕錶及眼鏡等全品項商品 。（圖／品牌提供）

同時，Gucci 101台北旗艦店全新開幕，將完整展示男女服飾、皮件、配飾、鞋履、香水、珠寶、腕錶及眼鏡等全品項商品；同時，該店擁有4大特色， 全世界獨一無二的LED藝術牆面裝置、Gucci Salon頂級珍稀單品與訂製服務首度常態進駐、頂級尊榮的VIP 服務與專屬休息室、以及獨家設計具紀念意義的數字101烙印圖案，為台灣消費者打造極致奢華的購物空間及體驗。

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關鍵字：

Acne Studios, 開幕, 許光漢

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