Angelababy為Roger Vivier上演法式性感！　超燒枕頭包、毛呢逗號跟鞋助攻

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星演員楊穎 Angelababy成為法國鞋履品牌Roger Vivier欽點的代言人，延續品牌對於巴黎女人優雅多變的理念，她演繹由 Gherardo Felloni 操刀設計的2023秋冬系列鞋履以及包款，以修長美腿駕馭標誌性的逗號跟鞋、方扣鞋款等，絕美姿態與品牌匹配度超高。

▲Angelababy腳踩Virgule Bow粉紅毛呢蝴蝶結逗號跟鞋 。（圖／品牌提供）

▲Angelababy彰顯法國女人的優雅性感 。（圖／品牌提供）

Angelababy所演繹Roger Vivier 2023 秋冬系列企劃中，由英國攝影師 Tom Johnson 掌鏡，場景從寧靜街景來到私人府邸（hôtels particuliers）的奢華客廳，彰顯多變的夢幻形象。Angelababy換上造型感簡潔俐落的白色平口裙裝，腳踩Virgule Bow粉紅毛呢蝴蝶結逗號跟鞋，品牌標誌性的內彎逗號鞋跟搭上秋冬時節專屬的毛呢材質更顯舒適。

▲Angelababy以珍珠垂墜設計背心搭配黑色高領上衣，粗腰帶方扣呼應手中的Roger Vivier Viv’ Choc 枕型肩背包 。（圖／品牌提供）



▲2023秋冬系列「Belle Vivier」閃亮漆皮呼應金扣標誌 。（圖／品牌提供）

切換至另一套優雅造型，Angelababy以珍珠垂墜設計背心搭配黑色高領上衣，粗腰帶方扣呼應手中的Roger Vivier Viv’ Choc 枕型肩背包，結合雕塑般的皮革和弧形邊角及摺紙藝術般的褶皺紋理，呼應 Vivier 先生在 1959 年設計的經典「Choc」鞋跟。本季鞋款則邁向更多元的搭配形式，包含以水鑽鞋跟的緞面高跟鞋、鉚釘樂福鞋和點綴 Roger Vivier 經典飾扣的Chelsea 短靴，更顯女性的精緻魅力。

▲曹薇娟擔任Jimmy Choo代言人，分別演繹DIAMOND多面金屬扣肩背包、MICRO AVENUE QUAD包款 。（圖／品牌提供）

此外，韓女團(G)I-DLE成員Mi-Yeon曹薇娟以品牌代言人身分擔任Jimmy Choo本季的靈感繆斯，為彰顯巴黎的高貴典雅與品牌秋季系列的融合性質，她詮釋出現代都市女性幹練的一面，在黑夜中出鏡，身穿黑色西裝外套與牛仔褲，肩背品牌標誌性DIAMOND多面金屬扣飾為亮點的斜跨包；或是以小露纖腰的中空打扮，詮釋這顆自帶閃光效果的MICRO AVENUE QUAD包款。