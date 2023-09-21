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早八再睡五分鐘！三款必備美妝　素顏霜＋潤色護唇膏秒Get好氣色

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實習記者劉于禎／綜合報導

開學了，每天都要在多睡五分鐘邋遢上學和提早起床漂亮上學中做選擇嗎？現在不用再糾結了，以下三種必備美妝讓你即便多睡十分鐘，早八依舊能美美的成為班上目光焦點。

底妝

SHILLS舒兒絲 抗UV美白濾鏡素顏霜

這款素顏霜真的優秀到不行！一瓶搞定防曬、提亮、清爽三種問題，超級方便，有別於粉底或其他素顏霜的厚重粉感，不添加粉末的特點，不僅可以迅速提亮膚色、展現透亮好膚質，還是自然健康的妝感、不假白，懶於化妝的好幫手。

▲▼再睡五分鐘也能美美上課。（圖／品牌官網）

▲SHILLS舒兒絲 抗UV美白濾鏡素顏霜。（圖／SHILLS舒兒絲官網）

婕洛妮絲 抗UV防曬素顏霜PRO

這瓶被封最強國民素顏霜，內含六胜肽、美白玻尿酸、神經醯胺等保養成分，不僅能當做防曬還幫你保濕鎖水，延緩肌齡老化，解決肌膚粗糙、暗沉蠟黃等問題，一抹自帶濾鏡美肌，真的是學生族必備。

▲▼再睡五分鐘也能美美上課。（圖／品牌官網）

▲婕洛妮絲 抗UV防曬素顏霜PRO。（圖／婕洛妮絲官網）

潤色唇膏

M.A.C 4D嘟嘟翹唇膏

M.A.C在7月推出新款潤唇膏，多巴胺管身實在太可愛，8種色選包含綠、藍、黑等特殊顏色，也有透明無色可選擇，添加了椰子油、酪梨油和乳木果油等植萃成分，給予雙唇嬰兒般水嫩與光澤，而薑根與薄荷醇及辣椒萃取，一抹清爽涼感，無論是上學、約會還是日常妝容，都能讓你的嘴唇看起來絕美動人。

▲▼再睡五分鐘也能美美上課。（圖／品牌官網）

▲M.A.C 4D嘟嘟翹唇膏。（圖／M.A.C官網）

曼秀雷敦 Magic Color粉漾變色潤唇膏

曼秀雷敦粉漾變色潤唇膏是旗下超高人氣的有色潤唇膏之一，唇彩的色彩會隨著雙唇的溫度而變化，創造出專屬於你的粉嫩唇色，含有蜂蠟、乳木果油、蘆薈保濕精華和摩洛哥堅果油等保濕成分，深層滋養乾燥的雙唇，另外更添加富含維他命E的成分有助於淡化唇紋，輕塗一層就有好氣色，200元有找的價格，是學生族可閉眼入的平價美妝。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

眼影

EXCEL 裸色深邃眼影

EXCEL裸色深邃眼影的顏色都很適合上學用，妝容精緻的同時又不至於太誇張，其中的SR03 時尚暖棕和SR06 微醺粉棕真的超推，粉質細膩好暈染，最適合新手入手，03是百搭棕色系連化妝師都好評，06添加一些粉色調是甜妹不能錯過的一盤，不過四色都是珠光色，所以泡泡眼的女孩們要斟酌使用。

▲▼再睡五分鐘也能美美上課。（圖／品牌官網）

▲EXCEL裸色深邃眼影。（圖／翻攝自IG@excelmaketaiwan）

heme 六色眼影盤

化妝新手還再害怕下手太重變成大媽嗎？這個系列的眼影飽和度低，粉質細膩，完全不用擔心出錯，每一盤裡面都有六色四款不同質地的眼影，讓你畫出靈動雙眼，其中灰荷Gray lotus盤推薦早起容易水腫的女孩，這盤灰調眼影能夠視覺上消腫，另外粉色系雪莓Strawberry Sorbet盤和杏色燕麥Oat Milk盤也都很推薦。

▲▼再睡五分鐘也能美美上課。（圖／品牌官網）

▲heme 灰荷六色眼影盤。（圖／heme官網）

▲▼再睡五分鐘也能美美上課。（圖／品牌官網）

▲（上）heme 六色眼影盤燕麥Oat Milk、（下）雪莓Strawberry Sorbet。（圖／heme官網）

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關鍵字：

開學, 早八, 素顏, 潤唇膏, M.A.C, 美妝

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