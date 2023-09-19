說・流行／2023秋冬「美拉德風」秀場延燒到街頭！　史上最高級棕色搭配法

記者鮑璿安／專題報導

2023轉瞬迎接秋冬時刻，揮別盛夏繽紛愉悅的多巴胺風格，時尚圈開始擁抱美拉德風（Maillard Style），以大量棕色系玩轉出一抹強烈高級感，這回《ETFASHION》說流行就來聊聊該風格的具體搭配方式，是如何一步步走入大眾視線？讓人沉浸其中無法自拔，學會了保證你走在流行最前端！

▲美拉德風（Maillard Style）在2023秋冬掀起流行趨勢，溫暖的棕褐色為代表色。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

美拉德風（Maillard Style）從何而來

「美拉德」其實是指食物中的碳水化合物與胺基酸、蛋白質在烹調加熱時發生的一連串複雜的反應，生成了棕黑褐色物質，由於反應過程中會產生不同氣味的分子，這些物質提供了誘人的「色澤」與風味。

美拉德風代表色

放在時尚脈絡之下，美拉德風的代表色相對濃重強烈，例如卡其色、焦糖色以及棕色等，因此與秋冬季節的匹配度很高，比起以往單純的大地色，更多了由淺至深的層次感。若是對多巴胺風格無感，那麼美拉德風（Maillard Style）的確很值得走入你的衣櫥中。

2023秋冬精品吹起美拉德風





▲HERMES（愛馬仕）秋冬以髮絲為靈感延伸在色調上，深紅、棕、黃、黑、灰等貫穿著系列 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）





▲MIU MIU 2023秋冬系列圓潤又療癒的棕色多層次造型襲來 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）



今年3月登場的2023秋冬時裝周變可洞悉這一流行趨勢，HERMES（愛馬仕）以髮絲為靈感延伸在色調上，深紅、棕、黃、黑、灰等貫穿著系列，有著壓印紋理的長版翻領大衣搭配上棕色腰帶和絨布長靴，不需要費力構思色調的「美拉德風」包裹著暖意和療癒性質。而Miuccia Prada操刀的MIU MIU 2023秋冬系列除了探討比例和突破服裝架構，還可見大量色棕色調充斥其中，可以是圓潤線條的套裝搭配深棕色配件，成為全身造型中的突出點。