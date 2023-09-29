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大包回歸！秋冬必備通勤包　CHANEL 22平替千元收、巧克力色本季流行

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實習記者劉于禎／綜合報導

進入早晚有些涼意的初秋，近來大包潮流再回歸，大容量又百搭的通勤包是許多明星私底下喜愛的款式，以下6個能與日常完美搭配的通勤包，風格上不僅有永不退流行的丹寧、法蘭絨，更有運用大量咖啡色系、呈現內斂優雅，秋冬時尚圈正流行的「美拉德」色系，通通$3000有找，喜歡趕緊入手吧！

CHARLES & KEITH 鍊條軟質托特包

喜歡CHANEL 22卻下不了手的女孩們，小CK平替款快收，這款托特包有著相似的菱格紋和金色鍊條，袋口處U型設計讓肩背更舒適，推薦黑色款3千有找就能入手CHANEL 22平替，甜美柔和的巧克力色是秋冬最時髦的流行色。

▲▼大容量通勤包。（圖／CHARLES&KEITH官網）

▲CHARLES & KEITH 鍊條軟質托特包，NT$2,990。（圖／CHARLES & KEITH官網）

CHARLES & KEITH Shalia素面大托特包

小CK這款磚紅色托特包是官網限定色，在大勢美拉德風中是最顯眼的紅棕色，為舒適愜意的秋季注入一股熱情，讓你在一眾低調托特包中脫穎而出，寬敞的內部空間附有拉鍊暗袋，甚至連卡片都有專屬夾層，可以容納一整天的必需品，翻找東西時也不會手忙腳亂輕鬆就可拿取。

▲▼通勤包。（圖／品牌官網）

▲CHARLES & KEITH Shalia素面大托特包，NT$2,990。（圖／CHARLES & KEITH官網）

ZARA 皺紋效果搖滾托特包

綠色是今年流行色，ZARA這款皺褶托特包真的太燒了！與秋冬流行的美拉德色系搭配很有氣質，內部有兩個拉鍊內袋，獨特的書包插扣設計，提升包包機能又不失時髦感。

▲▼通勤包。（圖／品牌官網）

▲ZARA 皺紋效果搖滾托特包，NT$1,490。（圖／ZARA官網）

ZARA 牛仔布托特包

這款牛仔布托特包是經典風格和實用性的完美結合，復古刷舊的設計超級好看，超大容量也能當作2-3天的小旅行包，內層附的亮色小暗袋突顯個性時尚，相比於丹寧藍的夏日感，水洗灰丹寧更適合秋天，隨便搭都非常有型。

▲▼通勤包。（圖／品牌官網）

▲ZARA 牛仔布托特包，NT$1,490。（圖／ZARA官網）

H&M 法蘭絨購物包

秋冬必備的法蘭絨元素，通勤包也是暖和選擇，極具質感同時帶來柔軟舒適觸感，深藍色格紋加上皮革提把，隨性又不失個性一背就有型。

▲▼通勤包。（圖／品牌官網）

▲H&M法蘭絨購物包　NT$1,499。（圖／H&M官網）

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關鍵字：

通勤包, 大容量, CHARLES & KEITH, ZARA, H&M

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