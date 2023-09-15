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11克拉巨鑽「無際之藍」現身估價8.1億元　趙無極加持蘇富比秋拍

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▲2023蘇富比秋拍預覽。（圖／蘇富比提供）

▲2023蘇富比秋拍預覽，重達11.28克拉藍鑽石「無際之藍」現身。（圖／蘇富比提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

香港2023年蘇富比秋拍將於10／5舉行，本次畫作舉辦單一藏家拍賣，來自龍美術館的創始人劉益謙和王薇，其釋出的亞美迪歐・莫迪里安尼、趙無極、藤田嗣治、雷內・馬格利特、大衛・霍克尼等均是私人拍賣會場難得一見的作品，而珠寶拍品一大亮點，則是重達11.28克拉菱形切割的藍色鑽石「無際之藍」，預估拍賣價約可達8.1億元台幣。

▲2023蘇富比秋拍預覽。（圖／蘇富比提供）

藍鑽石是市場上被認為最稀有的鑽石，近年來，唯一能夠定期生產藍鑽石的南非的庫利南礦山，在過去的十年裡供應已經減少；當完全生產時，不到0.1%的鑽石表現出任何藍色跡象，「無際之藍」原石在2020年被發現，同一個礦區此前只有3枚超過10克拉的藍鑽上過拍賣會。

▲2023蘇富比秋拍預覽。（圖／蘇富比提供）

「無際之藍」的特色之一在於切割方式，採用角切矩形混合切割，結合了經典祖母綠切割的外形、比例和冠部琢面，但在亭部添加了三角形和風鬆翼形琢面。矩形的輪廓特別有效地優化了彩鑽的正面外觀。被美國寶石學會（GIA）評為Fancy Vivid Blue最高的顏色評級，只有不到1%的藍鑽石受予此評價，估計拍賣價為2.08億港元至2.88億港元，折合約8.1億元至11.78億元台幣。

▲2023蘇富比秋拍預覽。（圖／蘇富比提供）

▲亞美迪歐・莫迪里安尼《寶麗特・茹丹肖像》。

本次畫作則來自單一藏家劉益謙與王薇伉儷，其中亞美迪歐・莫迪里安尼的20世紀傑作《寶麗特・茹丹肖像》成為拍賣重點，這也是該藝術家在過去五年中，出現在拍賣會上最重要的作品，畫中女子寶麗特是他的情人，亦為莫迪里安尼的藝術代理人茲博羅夫斯基的侍女，畫中有著達文西《蒙娜麗莎的微笑》畫作的元素，達文西也是該畫家喜愛的創作者，該畫作估價待詢。

▲2023蘇富比秋拍預覽。（圖／蘇富比提供）

▲藤田嗣治作品《裸女與貓》。

莫迪里安尼在巴黎的室友藤田嗣治，其畫作《裸女與貓》也現身此拍賣，藤田幽玄明艷的形象將藝術成就推向高峰，絕大部分已經進入全球美術館典藏，《裸女與貓》則是唯一仍留在私人收藏界的作品，其融合亞洲傳統繪畫與歐洲藝術的風格界限，融貫東西的技法是一大亮點，預估拍賣價為4千萬港幣，折合台幣約1.2億元。

▲2023蘇富比秋拍預覽。（圖／蘇富比提供）

▲趙無極作品《10.03.78》。

趙無極的妻子陳美琴在三月十日病逝，之後趙無極經常在三月十日完成一系列作品，以紀念他心愛的妻子《10.03.78》也是其概念之作，該畫作尺幅高達兩米，此時期趙無極重新審視自身與藝術的關係，並重拾水墨書法創作，創啟了一套新的藝術語言，意義深長。《10.03.78》的水墨色調以及精簡雅緻構圖，都清晰體現出水墨山水畫對趙無極的啟發，預估拍賣價為3200萬港幣，折合台幣約1.3億元台幣。本次秋拍另一幅畫作為《盛夏森林》，亦為他轉化成抽象畫、甲骨文時期的重要作品。

▲2023蘇富比秋拍預覽。（圖／蘇富比提供）

▲趙無極作品《盛夏森林》。

以上作品也將於秋拍預展中現身，從10／2至10／4在香港會議展覽中心廳一舉行，屆時可近距離觀賞到藝術巨擘們的重要作品。

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關鍵字：

蘇富比, 秋拍, 預展

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