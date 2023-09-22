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郭雪芙肌膚吹彈可破！秘密是嬌蘭全新蜂蜜修護黑白霜、皇家蜂王乳平衡油3G

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▲▼郭雪芙嬌蘭。（圖／翻攝自郭雪芙IG）

▲郭雪芙的保養新歡就是嬌蘭皇家蜂王乳蜂蜜修護黑白霜。（圖／翻攝自IG/aohsuehfu，以下同）

時尚中心／綜合報導

越忙越美絕非不可能，郭雪芙近來工作滿檔，除了拍戲、出席各大精品活動，更擔任《光開門就很忙了》節目擔當，各方邀約樣樣來，如何在工作、保養間抓出平衡，肌膚和體態更是好到巔峰，一起來了解她的美麗秘密。

▲▼郭雪芙嬌蘭。（圖／翻攝自郭雪芙IG）

▲郭雪芙擔任實境節目《光開門就很忙了》班底。

她也坦言為了維持體態和好膚質，自己其實下了很多功夫，因為工作一忙起來就會作息不定，因此只要有空在家就會自製料理，希望吃得均衡健康，另一方面也保持運動的習慣，像是舞蹈、機械皮拉提斯、健身重訓，幫助維持好體態。

▲▼郭雪芙嬌蘭。（圖／翻攝自郭雪芙IG）

▲▼郭雪芙嬌蘭。（圖／翻攝自郭雪芙IG）

▲郭雪芙靠勤勞保養，從頭到腳都無懈可擊。

除了飲食和運動，肌膚保養更是勤勞，雖然本身的膚質底子就不錯，但為了在HD鏡頭下也禁得起考驗，更是煞費苦心，她也大方分享自己的美麗秘密就是「嬌蘭皇家蜂王乳系列」，而近來的新歡就是「蜂蜜修護黑白霜」皇家蜂王乳蜂蜜修護黑霜、白霜，輕盈質地的白霜，打造細緻嫩亮皮超有感，而黑霜更是讓肌膚回彈緊緻的秘密武器，搭配最愛的皇家蜂王乳平衡油3G「小金瓶」，肌膚永遠彈潤超有光！就連頭髮養護都使用「髮金瓶」皇家蜂王乳頭皮修護精華奢養，如此精心呵護，難怪美出新高度。

▲▼郭雪芙嬌蘭。（圖／翻攝自郭雪芙IG）

▲郭雪芙美出新高度。

▲▼嬌蘭郭雪芙。（圖／品牌提供）

▲2023嬌蘭週年慶，百貨官網寵粉回饋超蜂狂。

年度美妝購物最大檔的嬌蘭2023週年慶已登場！編輯整理年年蜂搶的皇家蜂王乳平衡油3G #小金瓶、皇家蜂王乳頭皮修護精華 #髮金瓶、皇家蜂王乳蜂蜜修護黑霜、白霜 #蜂蜜修護黑白霜，無論是資深小蜂農或新同學一定要趁此時入手，組合內容必須快快筆記下來！

▲▼郭雪芙嬌蘭。（圖／品牌提供）

▲皇家蜂王乳黑白乳霜修護組 NT$11,610（價值NT$18,017）。

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▲▼嬌蘭郭雪芙。（圖／品牌提供）

▲皇家蜂王乳平衡油大容量組NT$ 4,950 （價值NT$8,039）

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▲▼嬌蘭郭雪芙。（圖／品牌提供）

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▲▼嬌蘭郭雪芙。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

郭雪芙, 保養, 嬌蘭

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