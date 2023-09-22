郭雪芙肌膚吹彈可破！秘密是嬌蘭全新蜂蜜修護黑白霜、皇家蜂王乳平衡油3G

▲郭雪芙的保養新歡就是嬌蘭皇家蜂王乳蜂蜜修護黑白霜。（圖／翻攝自IG/aohsuehfu，以下同）

時尚中心／綜合報導

越忙越美絕非不可能，郭雪芙近來工作滿檔，除了拍戲、出席各大精品活動，更擔任《光開門就很忙了》節目擔當，各方邀約樣樣來，如何在工作、保養間抓出平衡，肌膚和體態更是好到巔峰，一起來了解她的美麗秘密。

▲郭雪芙擔任實境節目《光開門就很忙了》班底。

她也坦言為了維持體態和好膚質，自己其實下了很多功夫，因為工作一忙起來就會作息不定，因此只要有空在家就會自製料理，希望吃得均衡健康，另一方面也保持運動的習慣，像是舞蹈、機械皮拉提斯、健身重訓，幫助維持好體態。

▲郭雪芙靠勤勞保養，從頭到腳都無懈可擊。

除了飲食和運動，肌膚保養更是勤勞，雖然本身的膚質底子就不錯，但為了在HD鏡頭下也禁得起考驗，更是煞費苦心，她也大方分享自己的美麗秘密就是「嬌蘭皇家蜂王乳系列」，而近來的新歡就是「蜂蜜修護黑白霜」皇家蜂王乳蜂蜜修護黑霜、白霜，輕盈質地的白霜，打造細緻嫩亮皮超有感，而黑霜更是讓肌膚回彈緊緻的秘密武器，搭配最愛的皇家蜂王乳平衡油3G「小金瓶」，肌膚永遠彈潤超有光！就連頭髮養護都使用「髮金瓶」皇家蜂王乳頭皮修護精華奢養，如此精心呵護，難怪美出新高度。

▲郭雪芙美出新高度。

▲2023嬌蘭週年慶，百貨官網寵粉回饋超蜂狂。



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