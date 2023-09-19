「明星同款球鞋」整理　BV銀色運動鞋正大勢、Lisa厚底小白鞋必須擁有

文／美人圈

只要能與心儀明星上身同款的機會，身為死忠粉絲肯定不會放過！繼先前幫大家網羅愛豆們的機場時尚精品包後，這回編輯再度神出他們腳上的話題爆款球鞋，如果有預算考量無法負擔高昂包包的你，不妨考慮以下價格稍微親民一點的球鞋款式，不僅每一雙都是時下人人瘋搶的爆款，高顏值外型更是讓人想全數打包進購物車啦！

明星同款球鞋推薦

1、Bottega Veneta Orbit運動鞋

Bottega Veneta Orbit運動鞋絕對是2023秋冬球鞋圈值得矚目的大熱門，不少海內外名人包含小賈老婆Hailey Bieber、王一博、周雨彤等都紛紛上腳！全新Orbit運動鞋靈感汲取自90年代復古風格，鞋身採用網狀織紋設計，呼應了Bottega Veneta標誌性的Intreccio編織工藝。看上去厚實的鞋身其實腳感超輕盈舒適，加上搶眼的流線外型及結合各式色彩，不論是充滿強烈未來感的鏡面銀色搭配白色、醒目的金屬鸚鵡綠搭配黑色，又或是彰顯個性的黑灰配色，正式或休閒裝扮都能消化，營造出時髦個人特色。

▲Bottega Veneta Orbit運動鞋明星紛紛上腳。（圖／Bottega Veneta提供）

▲Bottega Veneta Orbit運動鞋，NT$29,000。（圖／Beauty美人圈）

2、ASICS x Cecilie Bahnsen GT-2160

身為個性女孩自然不會甘於穿平凡的球鞋，而這雙連BLACKPINK Jennie都愛不釋手的ASICS與丹麥哥本哈根設計師品牌Cecilie Bahnsen合作打造的GT-2160直接狙擊萬千少女心！鞋身採用輕巧的結構設計，結合了經典瑪莉珍鞋型，並將半透明材質、花卉少女圖案完美融合，將甜美與休閒率性拿捏的恰到好處，看看Jennie簡單搭配小白襪就很出彩。

▲Jennie。（圖／IG@jennierubyjane）

▲ASICS x Cecilie Bahnsen GT-2160。（圖／Cecilie Bahnsen）

3、Salomon x Sandy Liang XT-6 Expanse

LE SSERAFIM隊長金采源作為女孩公認的女鞋頭，挑球鞋品味也受到粉絲們大力追捧，像這雙Salomon x Sandy Liang聯名XT-6 Expanse在她的帶貨下瞬間被問翻！紐約小眾設計師品牌Sandy Liang其實先前也在BLACKPINK Jennie IG中瘋狂出現，這回與法國戶外鞋履品牌Salomon合作的XT-6 Expanse粉嫩配色搭配吸睛綠撞出滿滿青春活力感，加上採用具高度抓地力的登山鞋大底，即便穿去戶外崎嶇的地形走跳也沒問題，是一款兼具顏值和性能的跑鞋。

▲LE SSERAFIM金采源。（圖／IG@_chaechae_1）

▲Salomon x Sandy Liang XT-6 Expanse在炒鞋市場的行情也是直直飆升。（圖／Salomon）

4、Marine Serre MS-Rise 22

法國設計師同名品牌Marine Serre是不少韓國愛豆舞台打歌服的最愛，標誌性月亮圖騰識別度超高！BLACKPINK Jennie近期現身機場也上腳Marine Serre首款「MS-Rise 22」運動鞋，鞋面以皮革和絨面革製作，同時融入品牌象徵的月亮元素於鞋身、鞋舌、鞋跟、鞋底，微尖頭設計也十分顯腳長，難怪深得女神青睞。

▲Jennie機場穿搭。（圖／小紅書、Marine Serre、IG@koreadispatch）

▲Marine Serre MS-Rise 22。（圖／Marine Serre）

5、COMME des GARÇONS x Salomon SR811

身高不夠不如拿COMME des GARÇONS x Salomon SR811來湊，人人都能實現BLACKPINK Lisa鉛筆大長腿的夢！COMME des GARÇONS 2023年春夏系列的重點鞋款非這雙與Salomon合作的SR811厚底球鞋，極簡設計搭配上吸睛的輕盈流線中底及金屬D形環鞋帶孔、壓印品牌字樣等細節設計，整體風格遊走於運動休閒和正式之間，學Lisa以全白搭配就脫穎出眾。

▲COMME des GARÇONS x Salomon SR811。（圖／IG@babymoon0327、Très Bien）

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