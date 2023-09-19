fb ig video ETtoday search mobile

「明星同款球鞋」整理　BV銀色運動鞋正大勢、Lisa厚底小白鞋必須擁有

>

文／美人圈

只要能與心儀明星上身同款的機會，身為死忠粉絲肯定不會放過！繼先前幫大家網羅愛豆們的機場時尚精品包後，這回編輯再度神出他們腳上的話題爆款球鞋，如果有預算考量無法負擔高昂包包的你，不妨考慮以下價格稍微親民一點的球鞋款式，不僅每一雙都是時下人人瘋搶的爆款，高顏值外型更是讓人想全數打包進購物車啦！

明星同款球鞋推薦

1、Bottega Veneta Orbit運動鞋

Bottega Veneta Orbit運動鞋絕對是2023秋冬球鞋圈值得矚目的大熱門，不少海內外名人包含小賈老婆Hailey Bieber、王一博、周雨彤等都紛紛上腳！全新Orbit運動鞋靈感汲取自90年代復古風格，鞋身採用網狀織紋設計，呼應了Bottega Veneta標誌性的Intreccio編織工藝。看上去厚實的鞋身其實腳感超輕盈舒適，加上搶眼的流線外型及結合各式色彩，不論是充滿強烈未來感的鏡面銀色搭配白色、醒目的金屬鸚鵡綠搭配黑色，又或是彰顯個性的黑灰配色，正式或休閒裝扮都能消化，營造出時髦個人特色。

▲球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲Bottega Veneta Orbit運動鞋明星紛紛上腳。（圖／Bottega Veneta提供）

▲球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲Bottega Veneta Orbit運動鞋，NT$29,000。（圖／Beauty美人圈）

2、ASICS x Cecilie Bahnsen GT-2160

身為個性女孩自然不會甘於穿平凡的球鞋，而這雙連BLACKPINK Jennie都愛不釋手的ASICS與丹麥哥本哈根設計師品牌Cecilie Bahnsen合作打造的GT-2160直接狙擊萬千少女心！鞋身採用輕巧的結構設計，結合了經典瑪莉珍鞋型，並將半透明材質、花卉少女圖案完美融合，將甜美與休閒率性拿捏的恰到好處，看看Jennie簡單搭配小白襪就很出彩。

▲球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie。（圖／IG@jennierubyjane）

▲球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲ASICS x Cecilie Bahnsen GT-2160。（圖／Cecilie Bahnsen）

3、Salomon x Sandy Liang XT-6 Expanse 

LE SSERAFIM隊長金采源作為女孩公認的女鞋頭，挑球鞋品味也受到粉絲們大力追捧，像這雙Salomon x Sandy Liang聯名XT-6 Expanse在她的帶貨下瞬間被問翻！紐約小眾設計師品牌Sandy Liang其實先前也在BLACKPINK Jennie IG中瘋狂出現，這回與法國戶外鞋履品牌Salomon合作的XT-6 Expanse粉嫩配色搭配吸睛綠撞出滿滿青春活力感，加上採用具高度抓地力的登山鞋大底，即便穿去戶外崎嶇的地形走跳也沒問題，是一款兼具顏值和性能的跑鞋。

▲球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲LE SSERAFIM金采源。（圖／IG@_chaechae_1）

▲球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲Salomon x Sandy Liang XT-6 Expanse在炒鞋市場的行情也是直直飆升。（圖／Salomon）

4、Marine Serre MS-Rise 22

法國設計師同名品牌Marine Serre是不少韓國愛豆舞台打歌服的最愛，標誌性月亮圖騰識別度超高！BLACKPINK Jennie近期現身機場也上腳Marine Serre首款「MS-Rise 22」運動鞋，鞋面以皮革和絨面革製作，同時融入品牌象徵的月亮元素於鞋身、鞋舌、鞋跟、鞋底，微尖頭設計也十分顯腳長，難怪深得女神青睞。

▲球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie機場穿搭。（圖／小紅書、Marine Serre、IG@koreadispatch）

▲球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲Marine Serre MS-Rise 22。（圖／Marine Serre）

5、COMME des GARÇONS x Salomon SR811

身高不夠不如拿COMME des GARÇONS x Salomon SR811來湊，人人都能實現BLACKPINK Lisa鉛筆大長腿的夢！COMME des GARÇONS 2023年春夏系列的重點鞋款非這雙與Salomon合作的SR811厚底球鞋，極簡設計搭配上吸睛的輕盈流線中底及金屬D形環鞋帶孔、壓印品牌字樣等細節設計，整體風格遊走於運動休閒和正式之間，學Lisa以全白搭配就脫穎出眾。

▲球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲COMME des GARÇONS x Salomon SR811。（圖／IG@babymoon0327、Très Bien）

延伸閱讀

2023最新「黑白色球鞋」推薦：adidas爆款Samba、Rosé同款AUTRY...8款永不退流行！

2023最新溫柔「奶茶色球鞋」清單來了：Nike、NB長腿顯高，每一雙都是心動警報！

2023熱門「銀色球鞋」推薦：LV、Nike、adidas，精品到↓1000元平價款球鞋都不放過！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

關鍵字：

美人圈, 球鞋, 運動鞋

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

ET Fashion

推薦閱讀

越吃頭髮越多的5種食物！鞏固毛囊、抑制出油都有感

越吃頭髮越多的5種食物！鞏固毛囊、抑制出油都有感

希臘公主紅遍時尚圈　拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主紅遍時尚圈　拍LV廣告又秀寶格麗新包

營養師教你輕鬆喝水2000c.c.！早上一杯「促進腸胃蠕動」超必須

營養師教你輕鬆喝水2000c.c.！早上一杯「促進腸胃蠕動」超必須

「明星同款球鞋」整理　BV銀色運動鞋正大勢、Lisa厚底小白鞋必須擁有 鬼鬼壞女孩造型辣到險走光　闖時裝周性感指數破表 全智賢包緊緊依舊展現女神風範！扣子扣錯意外超時髦 睡得更好的3種方法　重點在「掌握睡前的90分鐘」 星巴克9／18起「全天全品項兩杯6折」　用手機做一件事就能享優惠 另一半愛你還是愛自己更多？超準心測分析兩人的感情狀態 誠品新店裕隆城9／20「提前開放」民眾入場　5重點搶先看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面