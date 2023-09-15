超療癒！擴香收入太魯閣的清新木質調、助眠噴霧讓人鎮靜心神

記者曾怡嘉／綜合報導

高壓忙碌生活之下，空間中的讓人舒服的氣味顯得更為重要，盤點療癒擴香、噴霧，助你打造舒適放鬆的空間。

▲英草社 No.18謐境之夢濃縮空間噴霧，50ml，1,680元。

「謐境之夢No.18」系列，靈數當中數字1的獨立、積極、創造能量結合數字8的忠貞、持續、堅定，為產品個性強力的鎮靜效果。而此系列的18代表著「與月亮有關，神秘和直覺的象徵。」一天的結束正是月亮高掛的時刻，人們時常在睡覺前開始反思今日一整天的過程，沈靜下來思考，而要為空間打造一個真正可以放鬆、助眠、鎮靜心神的氣味，顯得更加重要。

▲CULTI 裝飾系列擴香 羅馬花園，500ml，4,000元。

以蓋蒂別墅的古羅馬花園造景為靈感，是一款神秘且柔和且能帶出古羅馬神殿的獨特氛圍。沒藥乾燥、帶煙燻感的氣息，搭配杜松帶點辛辣的清新木質感，創造出神殿的莊嚴與神祕；與芝麻和焚香混合讓香氣中帶著點熱度；底蘊的千龍木具有獨特的明亮、柔和且穩重；末了結合橡樹苔的穿透性及大地氣息，揭示了古代眾神的磅礡大氣。

▲太魯閣晶英酒店 「森．靜謐」純精油擴香禮盒，1,580元。

位於國家公園內的太魯閣晶英酒店，以獨特峽谷景致聞名，致力與大自然和諧共處，今年秋天，飯店將客房內所使用、廣受旅人喜愛的「森」系列香氛，製成「森．靜謐」純精油擴香，以橡木苔、山蒼子、高山薰衣草、冷杉、鐵杉、雪松萃取的純精油製香。善用太魯閣涵蓋的闊葉林、針葉林與高山寒原等豐富木質特色，提供有層次的清新木質調香，讓人可以舒服呼吸，沉靜舒緩情緒。