BLACKPINK、IVE機場時尚同款精品包特搜　CELINE波士頓包本季爆款

文／美人圈

大勢韓星們的帶貨能力不容小覷，幾乎是從頭到腳所有單品都會成為該季爆款，甚至引起瘋搶！而「機場穿搭」作為粉絲津津樂道的話題，想必大家都很好奇舞台下心儀愛豆們都背什麼包款吧？今番編輯也貼心搜出10款韓星機場時尚必備的精品包，品牌到款式一次替你神出來，一起來看看吧！

1.BLACKPINK Rosé：Saint Laurent Manhattan Box皮革迷你斜背袋

Saint Laurent Manhattan Box可以說是BLACKPINK Rosé出鏡率極高的包款之一，除了百搭經典的黑色外，近期現身機場上身的黑白拼接款也是必搶！俐落方正的包身輪廓搭載正面翻蓋和金屬磁性夾扣的細節設計，復古優美的古銅色金屬配件裝飾流露出一股高級美感，是一款低調但又能彰顯好品味的高顏值美包。

▲Saint Laurent Manhattan Box皮革迷你斜背袋，NT$90,550。（圖／dispatch、Saint Laurent）

2.BLACKPINK Jisoo：Dior CD Signature相機包

「人間Dior」Jisoo這回搶先示範Dior家族全新生力軍CD Signature橢圓形相機包！採用黑白千鳥格紋緹花刺繡製作，正面飾有代表品牌標誌性意象的CD壓紋小牛皮，小巧精緻的包身內部配有三個夾層與雙向拉鏈開闔設計，兼具實用性；搭配皮革手柄及可調整長短的可拆卸式鏈式肩背帶，可手提、肩背或斜背，輕鬆打造出青春洋溢的日常風格。

▲Dior CD Signature相機包，NT$77,000。（圖／Dior提供）

3.BLACKPINK Lisa：CELINE Triomphe印花波士頓包

圓潤波士頓包是女孩們包櫃必須擁有的經典包型！而BLACKPINK Lisa此番上身的CELINE TRIOMPHE波士頓包不只招牌凱旋門圖騰深得喜愛，短柄手提和可拆卸式斜長背帶設計，實用性高又具時尚感，搭配金屬鎖扣點綴其中，背在身上大展俐落型格，大容量非常適合作為登機包或是兩天一夜輕旅行包使用。

▲CELINE Triomphe印花波士頓包。（圖／IG@jenthetiqsss_、CELINE）

4.BLACKPINK Jennie：The Row Terrasse手袋

可以讓BLACKPINK Jennie暫時把寶貝香奈兒放一邊，就足以見證這款包的不平凡！主打極簡設計的The Row是由耳熟能詳的Olsen姊妹花創立，而Jennie上身的Terrasse手袋也是品牌極具人氣的款式。整體以100%質感小牛皮製成，融合了不會過時的別緻設計和滑順柔軟的觸感，方正包型搭配超長手柄，嬌小女生作為腋下包背完全不會覺得卡卡不舒服，看看Jennie簡單配上同色系小洋裝和CHANEL雨鞋就脫穎出眾。

▲The Row Terrasse手袋，美金$2,990，約NT$95,221。（圖／OSEN、The Row、IG@jennierubyjane）

5.BTS V：CELINE BESACE TRIOMPHE中型手袋

BTS V這款CELINE BESACE TRIOMPHE中型手袋編輯一定要大力介紹，雖然它是CELINE HOMME男款系列，但中性化設計個性女孩背也很好看，投資一咖當作情侶包肯定搶鏡！中央銀色TRIOMPHE徽標是包款最大吸睛特色，搭載圓潤包身輪廓和不膩眼的黑色配色，像V簡單以素色針織毛衣搭配就很有態度。

▲柔軟天然牛皮革中型BESACE TRIOMPHE手袋，NT$125,000。（圖／CELINE提供）

6.IVE張員瑛：Miu Miu皮革手挽袋

近期有在物色小包的朋友，不妨考慮IVE張員瑛帶貨的Miu Miu全新皮革手挽袋，以柔軟皮革製作、品牌印字標誌為包款注入經典而獨特的質感！可別看包包外形小巧，它其實相當能裝，基本的短夾、手機都可以放進去，買一咖絕對不只是日常裝可愛用啦！（媽媽別再唸了？）

▲Miu Miu皮革手挽袋，NT$76,000。（圖／miu miu、IG@koreadispatch）

7.IVE安俞真：Fendi C’mon Mini皮革包

換上俏麗短髮的IVE安俞真背上Fendi全新白色C’mon Mini皮革包更顯夏日俏皮活潑感！C’mon Mini皮革包柔美弧形線條十分抓眼，翻蓋上綴有浮雕細節的金屬FF標誌超加分。此外，包款磁扣開合的設計平時拿取物品也很便利，背面同樣設有平貼口袋可以放護照，安全性滿分，出國背這一咖直接回頭率狂飆。

▲Fendi C’mon Mini皮革包，NT$76,000。（圖／Fendi、IG@koreadispatch）

8.IVE Rei：Prada Arqué包

IVE Rei上身的這款Arqué包是Prada熱騰騰的話題新包，獨特新月廓形加上柔軟小牛皮包身與納帕皮革襯裡，完美展現奢華格調！Prada Arqué包款的多功能性體現於其兩個可調節、可更換的背帶，以肩背或斜背方式展現百搭風格。除了Rei愛不釋手的白色，亦推出黑色、咖啡色三種顏色可供選擇，包身正面飾以琺瑯金屬三角標誌與金色飾件增添時尚感，直接爆發選色障礙。

▲Prada Arqué包，NT$74,000。（圖／IG@ivestarship、Prada提供）

9.申敏兒：GUCCI DIANA小型肩背包

身為GUCCI全球品牌大使，申敏兒當然是走到哪都不忘化身人形廣告牌為自家包款宣傳。申敏兒手提的這款為Diana Bamboo家族的新成員，保留了經典竹節提把和雙G金屬裝飾，柔軟的包身更添休閒率性氣息，搭配撞色的鮮紅可拆式斜背袋加持，完全一掃精品包給人高不可攀的距離感，顯得格外年輕有活力。

▲GUCCI DIANA小型肩背包。（圖／GUCCI、IG@koreadispatch）

10.NewJeans Hyein：Louis Vuitton GO-14手袋

NewJeans Hyein愛到包色的Louis Vuitton GO-14手袋光是小羊皮包面搶眼的絎縫設計就抓住所有人目光！GO-14手袋特色就是用富有彈性且極致柔軟的菱格紋絎縫搭配覆蓋縫法，凸顯設計的曲線與飽滿厚度。且主打一包多用的GO-14可隨心情選擇不同背法，全新的首飾風格鏈條質感媲美黃金項鍊，用途靈活多變，可肩背或斜背；手袋另採用有如兩個精緻逗號裝飾的全新C字扣件，為鏈條賦予雙重用途，便於掛在手上或手提，加上推出多種顏色與材質，包櫃一定要收一咖啊！

▲Louis Vuitton GO-14手袋，NT$223,000。（圖／IG@koreadispatch、@newjeans_official、Louis Vuitton）

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