UNIQLO：C聯名系列今開賣！時尚迷排隊搶買　超燒精品級風衣秒完售

▲UNIQLO與頂級設計師Clare Waight Keller聯名的「UNIQLO：C」系列今（15日）早正式開賣。

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供、翻攝品牌官網

每次推出聯名系列都會掀起討論話題與搶購潮的UNIQLO，下半年可說是火力全開，好幾個眾所矚目的超強聯名系列接連登場，像是上周KAWS聯名系列開賣時才引發排隊搶買潮，而請到梅根婚紗設計師Clare Waight Keller操刀的全新女裝「UNIQLO：C」系列今（15日）早開賣，多家店鋪外又湧現排隊人潮，開賣不久就有數個品項都宣告完售，展現超狂吸粉力。

▲東區旗艦店及西門店今早都湧入許多民眾排隊搶買。

UNIQLO極受歡迎的設計師聯名系列，這次找來為梅根（Meghan Markle）皇室婚禮設計婚紗、也曾為Givenchy、Chloé創意總監的頂級設計師Clare Waight Keller，操刀設計的全新女裝支線「UNIQLO：C」，還沒開賣就引起轟動，讓許多時尚迷期待不已。

「UNIQLO：C」系列今（15日）一早於UNIQLO網路商店和6間限定實體店鋪同步開賣，多家店鋪外都湧現排隊人潮，像是台北東區明耀旗艦店一早就湧入大批粉絲排隊準備搶購；西門店外也有不少民眾提前排隊。

全系列人氣最高的是風衣外套，以不到5000元的價格就能入手精品等級的設計感風衣，CP值超高，難怪開賣沒幾分鐘網路商店上就已售罄，而特級小羊毛迷你裙、喀什米爾圓領短版毛衣(無袖)、羊毛帽也是許多民眾搶購重點，開賣不到15分鐘就被搶光，而開賣2小時後包含喀什米爾編織圓領短版毛衣(長袖)、柔軟針織V領長版開襟外套、PUFFTECH輕暖科技布勞森外套等人氣商品也都陸續有部分色選賣到缺貨。能預期下一次新商品系列開賣，絕對也會掀起粉絲搶買。

此次聯名系列延續Clare Waight Keller柔和的設計風格、細緻的色彩運用以及現代感十足的剪裁，且完美融合了UNIQLO的舒適性與實用性。全系列共推出34個品項，從外套、褲裝、裙裝、洋裝等服飾單品，到鞋款、包包、帽子等配件全都有，價格落在NT$390～NT$4,990，完美詮釋「平價入手精品級設計」的定位。

同樣擁有高人氣的鞋履品牌「小CK」CHARLES & KEITH，今年秋天也攜手南韓現代藝術家Henn Kim推出聯名系列。此次主題為「穿上無所不在的心 (Heart Is Every Wear)」的聯名系列，延續Henn Kim擅長以超現實主義風格描繪細膩內心情感的風格，共推出3款黑色系商品：心臟鉚釘厚底靴、心臟抽繩包和心臟抓皺髮圈。

聯名系列中重新詮釋Henn Kim最具代表性的心臟主題，她為每款單品都設計了精緻的金屬製心臟裝飾。全球代言人韓韶禧也搶先穿上此系列聯名鞋包，以帶有浪漫氣質的圓點薄紗上衣和荷葉邊束腰長裙來搭配，完美展現帶點暗黑氣息、酷帥又甜美的女神風範。