妳談姊弟戀的機率有多大？超準心測剖析愛情觀

記者李薇／台北報導 圖／翻攝自小紅書

談戀愛只要兩人情投意合，覺得合適就有機會熱戀，不過妳是容易談姊弟戀的人嗎？以下這個心理測驗可以探究妳心裡最真實的想法，到底是傾向什麼樣的愛情狀態。

Q：以下4張圖選一張妳最有感應的圖片。

A.妳會談姊弟戀的機率有85%

妳對於弟弟類型的男生本來就很有好感，因為總覺得他們比較單純，心思不會太過彎彎繞繞，在一起相處可以很愉快，而且可以感受到對方心裡眼裡只有妳一人，反而是跟多經驗的男生相處比較被動、總是被牽引著走，無法有自己的自主權。

B.妳會談姊弟戀的機率有65%

相較於年齡上的差距，妳更在乎的是顏值有沒有到達自己的審美標準，只要對方是自己看得順眼的人，不管年齡是如何都可以相處得很愉快，而且弟弟類型的男生也沒有什麼不好，在一起反而更有年輕活力的感覺。

C.妳會談姊弟戀的機率有45%

妳對於自己的另一半希望是一個成熟穩重的類型，讓妳可以放心依靠，同時在妳有困難的時候，可以成為最大、最穩定的靠山，給妳足夠的安全感，所以在觀念裡面，妳會傾向認為年紀大的人比較符合妳的需求，反而弟弟類型的男生不在考慮範圍內。

D.妳會談姊弟戀的機率有15%

基本上妳不太可能談姊弟戀，除了自己比較是生活都需要被關心、照顧的狀況之外，妳也很在乎別人外在的看法，擔心在一起之後會被說是老牛吃嫩草，所以妳會比較想要找尋同齡或是年紀更長的男性。