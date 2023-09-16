紐約秀場專訪秦嵐！　親自公開看Tory Burch秀前準備工作、維持體態秘訣

記者鮑璿安／台北報導

2024春夏紐約時裝周告一段落，《ET FASHION》在代表性的美國設計師品牌Tory Burch秀場上捕捉到大陸女星秦嵐，她在秀後特別接受專訪，聊聊平時穿搭的風格、維持身材的秘訣，猜猜她最愛本季哪一樣造型？

▲秦嵐現身紐約時裝周看Tory Burch 2024 春夏大秀。（圖／品牌提供、ETFASHION製圖）



品牌代言人秦嵐本次的看秀造型是Tory Burch 2023 秋冬系列長袖鈕釦襯衫，搭配燈芯絨材質的收腰西裝及長褲，一頭俐落的耳下短髮，以少有的幹練風格現身，如冬日裡的暖意感染秀場。而她手拎Lee Radziwill 雙層包款，腳踩雙 T Logo 高跟鞋點綴，造型完整度超高。

秦嵐與《ET FASHION》問答QA

1.平時穿搭偏好什麼風格？衣櫃裡最多的服裝是哪一類？

平時比較休閒簡單一些，小毛衣、牛仔褲、T-shirt這種，每個造型顏色不會太多，就像這次Tory Burch 2024春夏秀上單品都像是我衣櫃會出現的單品，像是尼龍塔夫綢的襯衫。

2.看秀前需要準備什麼？

為了要在這趟旅行拍很多照片，鍛鍊了一段時間來維持體態，跟Tory Burch 也合作一段時間了，這次在出發前也看了一些Tory 女士的專訪，很喜歡她的理念，這次很開心可以來到她的城市與她相聚。紐約是一個很都會感的城市，我選擇了這套Tory Burch 2023秋冬系列的燈芯絨上有細閃的西裝套裝，再內搭了比較淺色的米色長袖口襯衫；背了一個適合當公事包的壓紋LEE RADZIWILL 雙層包款，鞋子選的是Tory Burch 的低跟鞋，整體是一種摩登都會女性的風格。

3.維持身材的秘訣？

其實沒有特別的秘訣，就是一般的少吃、多運動，告誡自己要自律。

4.最喜歡TORY BURCH 2024春夏新系列中的哪一件作品？

喜歡的單品很多，最令我驚艷的單品是西裝外套 U 領束腰上衣，弧形的領口與袖子裂口，在大面積冷色調的印襯下適當的露出肌膚，時髦且優雅；配件類經典的 Fleming 包款這次用了檸檬色天鵝絨的設計，包款的曲線符合身體曲線，與這一季衣服的輪廓相互呼應。

▲裙子襯架化作極具現代感的廓形 。（圖／品牌提供）

▲ Deville 包款經全新表面處理工藝和五金件演繹 。（圖／品牌提供）

▲Fleming以迷你包尺寸詮釋 。（圖／品牌提供）

從秦嵐的視角了解最新的Tory Burch 2024 春夏系列大秀，發現本季重新詮釋了歷史上曾給女性身體帶來束縛的單品，裙子的襯架在此刻變成了層層堆疊的弧形新穎剪裁，設計師親述，「在紊亂的世界，我們思索著什麼是不費力的時尚，它是能釋放心靈的服裝。2024 春夏系列以模組化剪裁、羽毛般輕盈的材質和錯綜複雜的層疊設計來打造俐落的結構廓形。」也期待明年春夏之際，秦嵐能夠演繹更多來自本次大秀的精彩造型。

時隔4年時間重返紐約時裝周官方日程的Ralph Lauren自然也是焦點之一，品牌邀請超強星光見證此場大秀，大陸女星李冰冰、韓星Krystal 鄭秀晶同框，美國女星茱莉安摩爾（Julianne Moore）、天后﻿J. Lo珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、模特兒Amanda Seyfried都齊聚。本季更一改丹寧厚重休閒的面貌，各種仿舊水洗牛仔面料混搭彩繪花卉，呈現出新穎的浪漫情懷！

▲李冰冰（左）與Krystal 鄭秀晶。（圖／品牌提供）

▲（左起）Julianne Moore、JLo、Diane Keaton、Amanda Seyfried。（圖／品牌提供）



Ralph Lauren選址於布魯克林造船廠（Brooklyn Navy Yard）揭開2024 春季時裝秀，83歲品牌創辦人Ralph Lauren親自講述：「我的2024春季女裝系列詮釋嶄新的浪漫風格，融合率性和雅緻的浪漫主義色彩，宣揚自由創造個人風格的精神。」便可想像出品牌的嶄新風貌。

▲仿舊水洗牛仔面料混搭彩繪花卉 。（圖／品牌提供）

