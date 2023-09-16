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根本人間清醒！伊能靜：女孩子在情感上可以用心，不要用力

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▲▼伊能靜愛情金句。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

▲伊能靜擅於經營夫妻關係。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

伊能靜近來在《小紅書》人氣爆棚，不只是帶貨能力一把罩，她的智慧話語更被網友譽為人間清醒，尤其關於愛情的思維更是精闢，若你正為感情所苦，不妨學學她的思路，或許能給你一些力量。

#女孩子在情感上可以用心，不要用力

她說女孩子在情感上一定要用心，但真的不要用力，你可以用心愛一個人，但不要用力把自己交出去，太用力你也會感到遺憾，人在青春期就是會那麼用力，撞得頭破血流也高興，女生們可以用心感受情感中的歡喜悲傷，但不要用力對待每一個歡喜悲傷。

#你愛一個人，你要用他的方式來愛他

她強調愛一個人，要用對方能接受的方式去愛，不能用自己的方式，因為懂比愛更重要。

▲▼伊能靜愛情金句。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

#對的愛情是不需要管的

她說：我不太管自己的老公，為什麼要管呢？我過了那個階段，我現在連自己的兒子都不管，我要這樣講是因為你的男人不是你的提款機，也不是你的司機，更不是你的兒子。

#成年人交往裡面，信任到最後比愛重要

查崗和關心不能混為一談，她說自己了解一天不見會有點想念，但不贊成想他到最後，延伸成想知道他在幹嘛？和誰在一起？成年人的交往裡面，信任到最後比愛重要，因為愛的熱情總會慢慢消失。

#找到對的人之前，先找對的自己

她說：靠爸媽的是公主，靠男人的皇后，只有靠自己的才是女王。常常有人會說，找到好男人你就幸福了，但我認為找到一個好的自己，只有自己有能力給自己幸福的時候，你才有資格和別人要你的幸福。其實當你把幸福交給別人，當你覺得你的幸福是別人的責任時，你是個最不負責任的人。

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關鍵字：

伊能靜, 愛情, 金句

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