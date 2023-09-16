超熱銷空間噴霧又出新香！打造療癒睡前儀式感更好入眠

記者李薇／台北報導

自從脫下口罩之後，人們開始對氣味特別重視，很擔心讓別人或是自己聞到不好的味道，以下就盤點多款香香的單品，身為對氣味敏感的人，當然要立刻用起來。

＃ilāpothecary英草社 No.18謐境之夢濃縮空間噴霧

繼No.27 藍鬱晚香濃縮空間噴霧之後，英草社再度推出全新力作，一噴就可以瞬間讓心情穩定、鎮靜下來，裡面主要成份為岩蘭草、紫水晶等，透過這些充滿智慧的植萃芬芳，可以打造出具有木質調香氣的居室空間，不分男女都可以使用，甚至在睡前噴在房間，只要按壓一下味道就很濃郁，打造遼闊芳香氣息，讓人可以更好地進入睡眠。

＃CULTI MILANO 限量擴香 – 羅馬花園

以蓋蒂別墅的古羅馬花園為靈感，那漫步在鬱鬱蔥蔥鮮花層次穿梭的香草石徑造景，這次CULTI MILANO推出的限量擴香，運用沒藥、杜松製作出清爽的前調，搭配芝麻、焚香堆疊具有神秘感的層次氣息，最後則是透過千龍木、橡樹苔加深底蘊，讓這古老的花園氛圍多了一絲歷史的氣息，是一款聞過就會上癮的香氣。

＃an everything SCENTWICH玩味餐盒套組

生活概念品牌an everything屢屢拿下金獎與國際設計大獎的肯定，這次在台灣也舉辦超有趣的玩味展，現場透過氣息將藝術氛圍傳達出來，運用抹醬三明治的概念推出可愛的香膏，滑蓋打開之後，可以聞到焦糖海鹽、鹹檸七、抹茶拿鐵等味道，讓人用鼻子享受美食的樂趣，真的相當有特色。