你是健康還異常？營養師教你看「便便顏色」確認身體狀況

▲從排便狀態來確認飲食和身體狀況。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

你排便順暢嗎？是否有認真觀察過自己的便便的顏色和形狀嗎？營養師高敏敏建議，上完廁所別急著沖馬桶，觀察一下是哪一種，更能了解自己的飲食和身體狀況喔！

#咖啡色

健康便便會呈現棕色、栗子色、黃褐色，如果你是這種顏色 那恭喜腸道很健康唷

#淡黃色

若是呈現淡黃色，表示腸道消化較差，導致食物吸收不良，便便的油脂含量較高。

#紅色

建議先評估是否有吃紅色食物，像是番茄、紅蘿蔔，若不是因為飲食，則可能是腸道某處出血，請繼續觀察，及時就醫。

#紫紅色

評估是否有吃火龍果、豬血、鴨血等紫紅色食物，若不是因為飲食，則需注意是否腸道出血。

#黑色/深棕色

若為深色，可以先評估是否有補充鐵劑，或是實用藍莓，若非以上狀況飲食，可能是消化道上半部出血。

#白色/淺色

確認一下是否有在服用治療腹瀉的藥物，藥物有可能導致便便顏色較淺，但也有肝炎的可能性，導致膽汁無法進入便便。

#綠色

吃深綠色蔬菜可能會導致便便呈現綠色，若長時間呈現綠色，則可能是胃腸道感染。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

若你有便秘的狀況，營養師高敏敏也列出以下方式幫助解決：



1.喝水要足夠 幫助沖刷

建議每日喝體重x30-40(ml)的水量

2.每天至少3拳頭蔬菜＋2拳頭水果

補充膳食纖維及維生素

3.補充好油幫助腸道潤滑

可以以植物油或魚油為優先選擇

4.澱粉以全穀雜糧為主 少精緻澱粉

挑選地瓜、芋頭會比米飯來的好。