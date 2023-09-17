K金餐盤要價625萬！　喬治傑生手工木蘭花飾邊上桌

▲喬治傑生18K金餐盤首次在台亮相，飾以精巧的木蘭花苞，6,250,000元。（圖／喬治傑生提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

丹麥王室御用品牌喬治傑生（Georg Jensen）銀雕作品深受收藏家喜愛，正於台灣舉辦的秋冬銀雕暨珠寶藝展，以創辦人喬治傑生於1918年所設計的新藝術時期代表作「葡萄高腳果缽」為主題，展出一系列葡萄裝飾銀器與珠寶，同場端出喬治傑生1905年親手設計、首度在台曝光的18K金餐盤，手工錘痕結合花卉紋飾，身價高達625萬元。





▲喬治傑升高40 公分的國王缽250A以鏤空的銀葉片、銀珠、花朵作為基底支柱，2,200,000元。

此款直徑約31.8公分的18K金餐盤，靈感源自以喬治傑生早期的Bloosom木蘭花2A茶壺蓋上方的木蘭花苞，是新藝術時期自然風格的代表性元素，也成為18K金餐盤鏤空邊緣的最美裝飾，展現品牌細膩的工藝；另一焦點為220萬元的國王缽，其名源自於1917年獻給瑞典國王的禮物，高達40公分的國王缽以鏤空的銀葉片、銀珠、花朵作為基底支柱托起整個銀碗，缽體同樣可見品牌著名的鎚痕工藝。

▲喬治傑生編號264A葡萄高腳果缽，480,000元。

而喬治傑生以葡萄為主題的銀雕與珠寶展，自然有重量級作品坐鎮，包括價值290萬元的葡萄酒瓶冰鎮酒桶、葡萄高腳果缽、葡萄銀壺等，各自展現葡萄藤蔓纏繞或恣意垂落的迷人意象；經典符碼也啟發當代珠寶創作，推出適合日常穿搭的MOONLIGHT GRAPES月光葡萄珠寶。



▲喬治傑生編號357葡萄酒瓶冰鎮酒桶，2,900,000元。





▲喬治傑生編號407A葡萄銀壺，550,000元。

卡地亞（Cartier）的生活精品也走入品味日常，新作是充滿假日氣氛的瓷器，圖案為經典美洲豹、巨嘴鳥、鱷魚、棕櫚樹，輔以淺綠、檸檬黃、橙紅等明快色彩，共有杯墊、4件入裝飾托盤組、6件陶瓷杯組，洋溢活潑氣息。





▲Cartier Characters夏日擺件系列杯墊、盤作品。（圖／卡地亞提供，以下同）



▲Cartier Characters 6件陶瓷杯組，32,500元。



▲Cartier Characters 4件入裝飾托盤組，22,600元。