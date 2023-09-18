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皮膚科醫師曝「5種智商稅」美容保養品　沒效浪費錢還傷身

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▲▼皮膚科醫師揭5種白花錢的保養品。（圖／翻攝IG）

▲皮膚科醫師提醒，做對保養才是擁有好肌膚的關鍵。（圖／翻攝IG@goodal_official、@ahc.official）

記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝IG@aoihamada、@goodal_official

為了凍齡、維持肌膚好狀態，許多人花錢不手軟，看到厲害的產品，再貴都想買來試試。但知名皮膚科醫師廖苑利就提醒，有些美容保養品看似好用，可能都是「智商稅」，不見得多有效，卻讓你白花錢！像是以下5種產品，其實可以不用買，有的還對身體不好，更要避開。

＃美容儀

美容儀雖然不是智商稅，但是美容儀的種類有十幾種，且由於能量較小，需要長時間堅持持續的使用，對於常做一天忘兩天的人來說，如果無法堅持一周使用2～3次以上，幾乎等於是擺設。

▲▼皮膚科醫師揭5種白花錢的保養品。（圖／翻攝IG）

＃奢華高價格洗面乳

廖醫師表示，洗面乳其實沒必要一定要追求高價、貴婦品牌，選擇適合自己的胺基酸潔顏產品就可以了。洗面乳是一個消耗品，停留在臉上的時間也只有約30秒，很難達到其他保養作用。

＃軟膜粉

軟膜粉裡主要的成分是玉米澱粉、水、石英等，不同的顏色都是由色素調成的，當敷完軟膜撕下來後覺得皮膚變好了，其實是因為皮膚被「泡白」了。

＃防曬噴霧

噴霧式的防曬產品，噴出後很難有效成膜，且噴出來的氣體吸入體內後，很可能會引起肺部不適、咳嗽，甚至呼吸困難，有些甚至含有無法分解的二氧化碳顆粒，日積月累會引起身體病變。

▲▼皮膚科醫師揭5種白花錢的保養品。（圖／翻攝IG）

＃頸霜

廖醫師表示，想徹底消除頸紋，單靠護膚品是很難達到的，其實不需要特別去購買頸霜，平時保養時直接用手邊的保養品帶到頸部即可。尤其現在大多數人都是低頭族，想要淡化頸紋，可以從生活習慣和醫美上去改善，平時可多拉伸頸部、減少長期低頭折脖子等行為。

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關鍵字：

保養, 護膚, 保養品, 美容產品, 沒效, 智商稅, 皮膚科醫師, 醫生

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