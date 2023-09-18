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星巴克9／18起「全天全品項兩杯6折」　用手機做一件事就能享優惠

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▲星巴克買一送一,春日門市。（圖／業者提供）

▲星巴克推全品項不限時兩杯6折優惠。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克近月優惠連發，本周一當然也有延續下去的態勢，這次優惠是之前少見的「全天」、「全品項」，只要上官方社群網站截圖，在購買時就可享兩杯6折優惠，且不限只買特大杯喔，只要大杯以上就可以，再來別忘路易莎上午11點前第二杯半價，還有伯朗咖啡周一會員日買一送一今天也有！

星巴克為配合旗下重磅迪士尼聯名，也對此波祭出相關優惠，從9／18起至9／19連續兩天，舉行「一起尋找Disney奇妙魔法 全品項飲料2杯6折活動」，消費者只要憑星巴克社群官方帳號，包括網站Banner、LINE官方帳號、instagram、facebook上的迪士尼截圖，至店購買兩杯大杯以上相同容量、風味、冰熱一致的飲料，可享2杯6折優惠。

▲星巴克兩杯6折。（圖／翻攝官方網站）

此活動是「全天」供應，意即活動期間只要星巴克一開店，就可以享優惠啦，另外為「全品項」所以熱門飲品、星冰樂等全部囊括，而且不需要特大杯，只要「大杯」就能享兩杯6折優惠。另外提供優惠的門市大幅增加，風景區、部分百貨門店都有喔，僅車道服務、機場管制區內門市沒有而已，無論你是想揪咖或是一人喝兩杯，這兩天都是好時機。

▲85度C、路易莎優惠,星巴克買一送一。（圖／業者提供）

▲路易莎9月起針對黑卡會員祭出天天第二杯半價。

路易莎從9月起，積極經營早餐市場，針對旗下黑卡會員，推出專屬優惠，上午11點前咖啡飲品（不含手沖、超越精品咖啡）可享天天第二杯半價，而上午11點後點特定咖啡飲品再搭配一份蛋糕，蛋糕享有9折優惠。

▲星巴克買一送一,星巴克,伯朗,丹堤。（圖／翻攝各業者官方粉絲團）

伯朗咖啡卡友獨享飲品買一送一，在9月每個周一也做好做滿，只要持伯朗Lounge卡消費，可享飲品買一送一，飲品不限品項與容量，結帳金額以高價品計算，手沖咖啡、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，並限結帳當日領取。

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關鍵字：

星巴克, 全品項, 2杯6折, 第二杯半價, 買一送一, 路易莎, 伯朗

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