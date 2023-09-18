中秋伴手TWG Tea台灣茶添光　HERE'S TO LOVE禮盒裡竟有睡衣

記者蔡惠如／綜合報導

9月底即將迎來中秋節，連假時節也正是多數人準備團圓相聚的日子，無論行程安排如何，用伴手禮加持節慶也是一種浪漫，近年除了傳統的月餅之外，也有許多禮盒以不同特色增加心意與個人風格，新加玻頂級茶品TWG今年以台灣包種茶元素入餅、食糖製菓則以屏東農產為主體，打造在地風味，金格則以滿滿粉紅網美風吸睛，HERE'S TO LOVE禮盒更在裡面搭配自家睡衣搶眼登場。

TWG TEA 台灣限定星耀璀璨茗茶月餅禮盒

TWG Tea推出的月餅禮盒內搭限定茶款「星耀璀璨茗茶」，選用台灣包種茶加上世界茗茶打造風味月餅，還以巧克力作為餅皮，內餡加入胡桃點綴，傳統及摩登新潮味蕾在其交織，共推出4款台灣限定茗茶月餅，並提供購買四入盒裝，或雙入盒裝搭配星耀璀璨茗茶選項，售價1,520元至1,750元。

SUGARbISTRO食糖製菓 南國味旅禮盒

棕櫚糖研發甜點專門店食糖製菓，今年推出的「夾餡費南雪 南國味旅禮盒」使用柬埔寨棕櫚糖做為基礎，結合屏東在地小農食材，夾入了不同餡料成為夾餡費南雪，包括九如大花農場的玫瑰白巧覆盆莓、佳冬瑞祥巧克力的可可酒香櫻桃、萬丹南國紅逗的紅豆金沙麻糬、九如植物之家的蝦夷蔥馬告起司，搭配柬埔寨鹽之花棕櫚焦糖，在地風味滿溢，售價880元至1,280元不等。

HERE'S TO LOVE x Tzubi coffee

居家品牌HERE'S TO LOVE跨界聯名Tzubi coffee，推出居家質感結合咖啡元素的中秋禮盒，以Tzubi coffee標誌動物「豹仔」與Logo做結合，搭配柔和藍色純棉面料，設計出男女皆可共穿的超萌長袖長褲套組，加上Tzubi coffee經典的蛋黃酥及咖啡掛耳包，讓伴手禮增添更多驚喜感，售價2,380元，9／18至9／30另推品牌官網全品項9折、消費滿千享免運優惠。

金格蛋糕 繽紛花卉系列

金格今年以繽紛花卉為靈感，推出全新花漾派對系列，以花朵為從外到內的元素，加上萌兔秒變網美禮。內有萌兔造型「桃山月餅」，以白鳳豆尼配上薄透餅皮、奶黃留芯微鹹微甜的經典款，今年再推黑巧海鹽焦糖流芯、荔枝覆盆莓流芯，加上玫瑰花造型外觀，打卡很適合，售價540元至1,450元。

同場加映：雀巢星巴克中秋禮盒

雀巢攜手星巴克推出2款中秋限量禮盒，內含星巴克咖啡館熱門經典風味品項，包括沖泡式「特選即溶摩卡咖啡」及「特選即溶焦糖瑪奇朵」，另有多納入「特選即溶卡布奇諾」的經典風味咖啡禮盒，兩款中秋禮盒皆含星巴克家享咖啡經典馬克杯，外盒點綴應景的可愛金兔，質感滿分帶有濃厚節慶感，售價399元至499元。