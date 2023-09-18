沛納海攜手Prada造時尚女錶　粉紅錶帶、K金材質入列

▲沛納海Luminor Due系列首次打造42毫米K金腕錶PAM01423，661,000元。（圖／沛納海提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

沛納海為女性創作的Luminor Due系列再添時尚與實用兼具的新作，攜手Prada推出Luminor Due Prada Re-Nylon聯名錶款，為此系列首度加入18K金材質的錶徑42毫米腕錶PAM01423，錶徑較小的38毫米款式則搭配雪花粉或矢車菊灰色錶帶，每一款均燙印Prada Re-Nylon與Panerai 標誌，彰顯兩大品牌的合作。

▲沛納海Luminor Due系列38毫米PAM01425腕錶搭配雪花粉錶帶，212,000元。





▲沛納海Luminor Due系列38毫米PAM01426腕錶搭配矢車菊灰錶帶，212,000元。

沛納海Luminor Due Prada Re-Nylon聯名錶款共通點是輕盈、纖薄，能完美貼合女性手腕，錶徑42毫米的PAM01423以此系列首度運用的18K金打造，搭配漸變效果的綠色面盤與深色鱗紋細節的綠色鱷魚皮錶帶流露貴氣質感，另有鐵灰與海軍藍兩款錶帶的不鏽鋼款式；38 毫米配雪花粉或矢車菊灰兩種顏色錶帶，各配上霧面白三明治錶盤並結合Super-Luminova™夜光塗層，在黑暗中依然清晰可辨，日期窗位於3時位置、小秒盤則設於9時鐘位置，是日常絕佳配件。

▲奧斯卡影后莎莉賽隆出席百年靈新款Navitimer 36和32航空腕錶紐約發表會。（圖／百年靈提供，以下同）





▲百年靈全新Navitimer 36和32航空腕錶有豐富的款式可供選擇。

百年靈（Breitling）近來也壯大女錶系列，以1952年為飛行員設計的標誌性錶款Navitimer航空錶為藍本，推出專為女性打造的Navitimer 36和32航空腕錶，當中36毫米Navitimer航空腕錶採用圓珠錶圈和標誌性的圓形飛行滑尺，面盤有薄荷綠、銀色和灰色或鑲嵌實驗室培育鑽石的白色珍珠母貝面盤款，均搭載自動上鍊機芯；小尺寸的32毫米款式為石英錶，移除了飛行滑尺設計，搭配輕霧粉色或淺藍色面盤顯得甜美，兩款女錶機芯都經過COSC瑞士天文台認證。