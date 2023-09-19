總是陷入加班地獄？　5個方式讓你停止「過度操勞」的命運

▲調整腳步，別將自己的工作陷入加班輪迴。（圖／pakutaso、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著時序邁入年末，是否覺得加班的比例越來越高？或是季節對你來說根本沒有差別？你總是一直持續不斷的在加班，有時候工作做不完並非量多，而是自己行事習慣造成的結果，雖然在企業團體工作時，無法掌控「工作拖在別人身上」的時間，但仍可從5個方向審視自己，重整腳步，減輕加班地獄的累積。

訂下自己一天的工作量

想像你出國旅行，一天要跑幾個行程、安排在什麼時間總會有個限度，就像是你安排自己的工作一樣，把必要留給自己的時間（吃飯、喝咖啡喘口氣、冥想、接送家人之類）先考量進去，然後找出你一天可以負擔的工作量，作為一日的安排概念。

學習說不

在工作上學習說不，不代表自己不負責，尤其在環環相扣的企業裡，你接下超量或負擔過大的事，往往很容易拖到下一個步驟接手同事的時間，適當拒絕「不屬於你負責」的工作，一點都不需要不好意思，才不會落到吃力不討好的境況。

少跟別人比較

要意識自己跟其他同事所處的生活環境是不相同的，私人生活中要處理的事情不一樣、各自的專長也不盡相同，好好發揮自己的長處，並成為在這團體裡無可取代的優點，如果你與另一個同事的工作內容完全可以互相取代跟比較，反而是一種警訊。

清點不必要的工作

很多情況下，雜事反而會讓浪費我們最多時間，你可能認為花個5分鐘沒什麼，一天做6件雜事你半小時就這樣不見了，更何況做了雜事之後，不知怎的更多雜事會容易找上你，清點一下你的代辦事項，找出不需要花時間的項目，說不定會有很多收穫。

排出先後工作順序

早上是精神最好的時刻，如果可以，一天60%以上的工作都該放在早上完成，下午的效率很可能是上午的1／2或更低，此外，今天最重要的工作，或者是最具複雜性的任務，都應該放在第一項先完成，效率往往更高之外，也會減輕你的心理壓力。