VANS在中山開冰菓室必朝聖！　港式復古風超好拍、限定粉色草莓乳昔登場

▲VANS在中山打造期間限定概念快閃店《萬斯冰菓室》 。(圖/品牌提供)

記者鮑璿安/台北報導

潮流品牌與休閒生活方式本就密不可分,VANS在台北中山區舉辦為時一個月的期間限定概念快閃店《萬斯冰菓室》,以懷舊冰菓室風格為靈感,超適合拍美照!更同步帶來三大話題聯名沁涼飲品、街頭潮流與木工手作體驗工坊,齊聚港台各領域標誌性單位於一堂,潮粉務必朝聖一波。

▲攜手「貓下去敦北俱樂部 Meowvelous Inc.®」操刀《萬斯冰菓室》冰菓 Bar(圖/品牌提供)

本次品牌攜手「貓下去敦北俱樂部 Meowvelous Inc.®」操刀《萬斯冰菓室》冰菓 Bar,共提供14款飲品,包含主打的「真粉紅草莓乳昔」、「老學校蛋蜜汁」、「新學校早午餐乳昔」,具有滑順綿密以及多層次口感,超有懷舊風情。

▲木作工作坊。(圖/品牌提供)

此外,品牌特地打造期間限定的港台合作攤位進駐,「How2Work + The Little Hut」,提供人氣藝術家藝術雕塑與周邊商品;街頭品牌「寂寞芳心俱樂部+ASTERISK」聯名服飾配件。每週末也將舉辦共4場的木作工作坊,跟著「Start From Zero」一同自製板凳、咖啡桌、音響與收納盒,VANS 夏末限定快閃店《萬斯冰菓室》於9月16日至10月15日在PPP時尚藝文空間登場。

▲Venchi台北永康概念店 。(圖/品牌提供)

同時,Venchi台北永康概念店正式開幕,是全台首間街邊店,由義大利設計團隊量身打造,選址於愜意的永康公園旁,延續純正的義式風味,門市提供經典的Pick & Mix巧克力自選區、夢幻的Gelato打卡牆以及全台獨家的魚子方牆,整齊排列著品牌最受歡迎的創意巧克力系列,標誌性的減糖、純素版本,提供不同需求民眾品味。