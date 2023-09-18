VANS在中山開冰菓室必朝聖！　港式復古風超好拍、限定粉色草莓乳昔登場

▲VANS在中山打造期間限定概念快閃店《萬斯冰菓室》 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

潮流品牌與休閒生活方式本就密不可分，VANS在台北中山區舉辦為時一個月的期間限定概念快閃店《萬斯冰菓室》，以懷舊冰菓室風格為靈感，超適合拍美照！更同步帶來三大話題聯名沁涼飲品、街頭潮流與木工手作體驗工坊，齊聚港台各領域標誌性單位於一堂，潮粉務必朝聖一波。

▲攜手「貓下去敦北俱樂部 Meowvelous Inc.®」操刀《萬斯冰菓室》冰菓 Bar（圖／品牌提供）

本次品牌攜手「貓下去敦北俱樂部 Meowvelous Inc.®」操刀《萬斯冰菓室》冰菓 Bar，共提供14款飲品，包含主打的「真粉紅草莓乳昔」、「老學校蛋蜜汁」、「新學校早午餐乳昔」，具有滑順綿密以及多層次口感，超有懷舊風情。

▲木作工作坊。（圖／品牌提供）

此外，品牌特地打造期間限定的港台合作攤位進駐，「How2Work ＋ The Little Hut」，提供人氣藝術家藝術雕塑與周邊商品；街頭品牌「寂寞芳心俱樂部＋ASTERISK」聯名服飾配件。每週末也將舉辦共4場的木作工作坊，跟著「Start From Zero」一同自製板凳、咖啡桌、音響與收納盒，VANS 夏末限定快閃店《萬斯冰菓室》於9月16日至10月15日在PPP時尚藝文空間登場。

▲Venchi台北永康概念店 。（圖／品牌提供）

同時，Venchi台北永康概念店正式開幕，是全台首間街邊店，由義大利設計團隊量身打造，選址於愜意的永康公園旁，延續純正的義式風味，門市提供經典的Pick & Mix巧克力自選區、夢幻的Gelato打卡牆以及全台獨家的魚子方牆，整齊排列著品牌最受歡迎的創意巧克力系列，標誌性的減糖、純素版本，提供不同需求民眾品味。