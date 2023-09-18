Tiffany粉紅珠寶為ROSÉ而生　合約未定繼續當帶貨王

▲ROSÉ佩戴Tiffany以她為靈感推出的Tiffany Lock ROSÉ限定膠囊系列珠寶。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK與經紀公司「YG娛樂」是否續約全球關注，不過4位團員與精品品牌合作不受影響，繼續當帶貨王，美國珠寶品牌Tiffany & Co.便以代言人ROSÉ為靈感，推出全新Tiffany Lock ROSÉ限定膠囊系列，選擇以玫瑰金鑲嵌粉紅藍寶石呈現手環、耳環與2種尺寸的項鍊，ROSÉ親自上陣示範，展現甜美又具個性的新珠寶。



▲Tiffany Lock ROSÉ限定膠囊系列18K玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉中型項鍊，197,000 元。



▲Tiffany Lock ROSÉ限定膠囊系列18K玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉手環，457,000元。

Tiffany Lock系列靈感源於品牌古典珍藏庫收錄的一件1883 年鎖頭作品，是ROSÉ日常貼身的珠寶配件，Tiffany從她的名字與獨有魅力發想設計膠囊系列，選擇於玫瑰金鑲嵌象徵愛與力量的粉紅藍寶石，為中性風格設計注入浪漫氣息。



▲Tiffany Lock ROSÉ限定膠囊系列_18K玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉耳環，204,000元。

BLACKPINK成員Lisa則是寶格麗（BVLGARI）代言人，今年初首度與品牌合作設計聯名錶，推出錶徑各為33mm與23mm的兩款BVLGARI BVLGARI X LISA 限量款腕錶，她親自挑選象徵瑞士阿爾卑斯山高山之星的雪絨花裝飾錶背，花蕊處繪製代表她的名字字首字母「L」，同時鐫刻「Fabriqué en Suisse」(法文的「瑞士製造」之意) 字樣，錶盒也附上她的簽名，限量300只已全數售罄。



▲Lisa度假時戴著她與寶格麗聯名的限量錶。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

▲寶格麗全球限量300只的錶徑23 mmBVLGARI X LISA 限量款腕錶在台灣已售罄。（圖／寶格麗提供）