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鬼鬼壞女孩造型辣到險走光　闖時裝周性感指數破表

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▲▼鬼鬼紐約時裝周造型 。（圖／翻攝IG）

▲鬼鬼第一次參加紐約時裝周，壞女孩造型性感指數破表。（圖／翻攝gemma_811 IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星鬼鬼（吳映潔）近期以菜鳥之姿勇闖紐約時尚周，完成她心中的夢想，她為此相當慎重，在定裝時一口氣定了30幾套，當中包括性感指數破表的「壞女孩」打扮，不僅有漁網裝大露纖腰，也有極短裙微露屁股蛋，更驚人的是一套粉紅別針裝，短裙開岔到只剩4個別針固定，讓人不敢直視，網友狂問「這能穿內褲嗎」？

▲▼鬼鬼紐約時裝周造型 。（圖／翻攝IG）

▲鬼鬼的粉紅別針裝相當火辣，讓人不敢直視。（圖／翻攝gemma_811 IG）

鬼鬼紐約行忙著看Coach等品牌大秀，換裝也換得勤快，成功吸引目光，最火辣的一套為粉紅別針裝，下半身設計遊走在走光邊緣，網友直呼「裙子讓人好害羞」，而她特別加深眼線的眼妝，還有粉絲差點誤認成BLACKPINK泰籍團員Lisa；另一套性感裝扮則是黑色漁網裝，她穿著黑Bra露出緊實腹肌，迷人模樣連好友曾之喬都貼給她辣椒圖案讚美。

▲▼鬼鬼紐約時裝周造型 。（圖／翻攝IG）

▲鬼鬼在紐約看秀的另一套漁網裝露出緊實腹肌。（圖／翻攝gemma_811 IG）

造型百變的鬼鬼日前現身法國品牌Les Néréides SOGO忠孝店重新改裝開幕活動，則以白洋裝搭配Les Néréides 2023秋冬系列新首飾，展現清純可人的一面，她搭配的飾品包括星鑽圓圈戒指、埃及主題的聖甲蟲戒指，以及經典芭蕾伶搭配睡蓮造型耳環，輕鬆搭出法式女孩風格。

▲▼鬼鬼紐約時裝周造型 。（圖／翻攝IG）

▲鬼鬼日前出席Les Néréides SOGO忠孝店重新改裝開幕，以甜美造型亮相。（圖／翻攝gemma_811 IG）

▲▼鬼鬼紐約時裝周造型 。（圖／翻攝IG）

▲鬼鬼戴的Les Néréides_芭蕾舞伶睡蓮耳環，4,800元。（圖／Les Néréides提供）

▲▼鬼鬼紐約時裝周造型 。（圖／翻攝IG）

▲鬼鬼同時搭配Les Néréides聖甲蟲戒指，4,000元。

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