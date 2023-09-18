9m88兒時存錢買adidas「新身分超勵志」　用話題潮鞋形容長大的自己

記者鮑璿安／台北報導

adidas Originals以旗下最具指標性的三大ICON鞋款Superstar、Gazelle、Samba為題，推出三部形象電影，今（18日）邀請9m88出席活動，她提到自己過去就是品牌死忠粉，兒時更特別存錢購入經典的Superstar貝殼鞋，現在身為全新品牌原創大使，感到非常興奮。

▲9m88成為adidas Originals全新品牌原創大使，演繹「Gazelle」鞋款 。（圖／品牌提供）

9m88以短版上衣搭配運動寬褲現身，被問到哪一雙鞋最適合現階段的自己？9m88認為就是腳下的「Gazelle」，這雙1960年代作為訓練鞋誕生的款式，標誌性鮮豔麂皮鞋面與白色三條紋形為其特色，近期再度成為話題鞋款，她提到，「麂皮元素很適合長大的我，今天的穿搭是一個時髦運動風。」由於歌手身分，也讓她對於本次形象大片有特殊心得，「我覺得這次主題很棒，創作者給出帶有生命力的作品。」更說當中的配樂「眼淚（Tears）」、「Running One」、「Cosmic Dancer」，都默默激發她創作靈感。





▲adidas Originals GAZELLE BOLD 全新配色 。（圖／品牌提供）





▲adidas Originals Superstar 貝殼鞋新色 。（圖／品牌提供）

▲標誌性T-Toe廓形的Samba鞋款掀起話題 。（圖／品牌提供）

此外，獨特貝殼頭設計的Superstar、標誌性T-Toe廓形的Samba以繽紛多色在台販售，品牌更釋出標語「We Gave the World an Original, You Gave Us a Thousand Back－一雙經典，千種原創故事」，也同步更新視覺設計，移除了標誌下方慣用的「adidas 」字樣，以簡潔的形象凸顯三葉草圖樣標誌。

最近運動品牌FILA則是驚喜公開韓星韓韶禧成為全新品牌大使，在貼文中表示，「全新的全球大使，歡迎演員韓韶禧，從這個 FILA F-Box 系列開始，與她一起邁向新的未來。」代表揭開與韓韶禧的全新合作篇章，畫面中韓韶禧穿著黑白風格的運動套裝讓人耳目一新，簡單的拉鏈外套以及短版背心，露出姣好的身材比例和纖細腰身，腳踩鞋款為網球鞋廓形的Slant Shot，在鏡頭中展現過人的時尚表現力。