9m88兒時存錢買adidas「新身分超勵志」　用話題潮鞋形容長大的自己

記者鮑璿安/台北報導

adidas Originals以旗下最具指標性的三大ICON鞋款Superstar、Gazelle、Samba為題,推出三部形象電影,今(18日)邀請9m88出席活動,她提到自己過去就是品牌死忠粉,兒時更特別存錢購入經典的Superstar貝殼鞋,現在身為全新品牌原創大使,感到非常興奮。

▲9m88成為adidas Originals全新品牌原創大使,演繹「Gazelle」鞋款 。(圖/品牌提供)

9m88以短版上衣搭配運動寬褲現身,被問到哪一雙鞋最適合現階段的自己?9m88認為就是腳下的「Gazelle」,這雙1960年代作為訓練鞋誕生的款式,標誌性鮮豔麂皮鞋面與白色三條紋形為其特色,近期再度成為話題鞋款,她提到,「麂皮元素很適合長大的我,今天的穿搭是一個時髦運動風。」由於歌手身分,也讓她對於本次形象大片有特殊心得,「我覺得這次主題很棒,創作者給出帶有生命力的作品。」更說當中的配樂「眼淚(Tears)」、「Running One」、「Cosmic Dancer」,都默默激發她創作靈感。





▲adidas Originals GAZELLE BOLD 全新配色 。(圖/品牌提供)





▲adidas Originals Superstar 貝殼鞋新色 。(圖/品牌提供)

▲標誌性T-Toe廓形的Samba鞋款掀起話題 。(圖/品牌提供)

此外,獨特貝殼頭設計的Superstar、標誌性T-Toe廓形的Samba以繽紛多色在台販售,品牌更釋出標語「We Gave the World an Original, You Gave Us a Thousand Back-一雙經典,千種原創故事」,也同步更新視覺設計,移除了標誌下方慣用的「adidas 」字樣,以簡潔的形象凸顯三葉草圖樣標誌。

最近運動品牌FILA則是驚喜公開韓星韓韶禧成為全新品牌大使,在貼文中表示,「全新的全球大使,歡迎演員韓韶禧,從這個 FILA F-Box 系列開始,與她一起邁向新的未來。」代表揭開與韓韶禧的全新合作篇章,畫面中韓韶禧穿著黑白風格的運動套裝讓人耳目一新,簡單的拉鏈外套以及短版背心,露出姣好的身材比例和纖細腰身,腳踩鞋款為網球鞋廓形的Slant Shot,在鏡頭中展現過人的時尚表現力。