試・開箱／用奶蓋保養浸潤肌膚！恰到好處的潤澤又不油膩　任何膚質都會愛

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

不想肌膚過度油膩，「奶蓋保養」會是秋天悄悄降臨的不錯選擇，以下就盤點多款厲害的潤澤型單品，具有滋潤度但又不會過於厚重，油性肌或是混合肌，甚至連抗老肌膚都會很愛，一用就再也回不去。

＃化妝水：嬌蘭 蘭鑽極萃氧生精華露

嬌蘭頂級的蘭鑽系列一直以來都很受到高端人士喜愛，最近再度推出超強的精華水，一抹立刻吸收的水狀質地，裡面偷偷蘊含了滿滿的蘭花浸漬精萃油，修護肌膚潤澤保濕真的立刻有感，完全不需要疊擦就可以舒緩乾燥，同時使用仿生層狀結構，讓分子可以層層浸潤底層，重現飽滿光澤，比喝飽水還要頂奢的香氣與質感，當然是極緻呵護。

＃乳液：赫蓮娜 植萃綠寶修護精華乳

繼修護敏感肌效果極佳的綠寶瓶之後，這次再度加碼推出同系列乳液，漸層白色與綠色瓶身設計，真的就像是奶蓋般，輕盈乳液質地，裡面擁有獨家珍稀珊瑚草、生物肽益生菌，可以強化肌膚保濕屏障，舒緩乾燥，同時又不會過於油膩，是油性肌膚也可以輕鬆上手的保養單品，一抹清爽、再抹保濕，修護舒緩秒速有感。

＃精華：克蘭詩 至臻凝時月神花修護精華

克蘭詩終於突破頂級保養界線，推出至臻凝時系列，從化妝水、眼霜到乳霜，這次終於研發出全新的精華保養，運用獨創超低溫萃取技術從月神花理提煉出高效抗老成分，水潤質地卻擁有滿滿的潤澤度，迅速為肌膚補充抗老能量有感。