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Jennie同款時髦系「銀色球鞋」必收！　情侶鞋首選這雙

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實習記者施至真／綜合報導

銀色球鞋在2023流行趨勢中榜上有名，時髦、充滿前衛感且兼具機能性，從時尚網紅到明星都在穿，帶貨女王Jennie同款更是一鞋難搶！今天就來盤點網友討論度爆表「銀色球鞋」清單，一起挑選你的命定鞋款。

▲銀色球鞋。（圖／翻攝IG＠jennierubyjane，@ceciliebahnsen）

▲Jennie也愛銀色球鞋。（圖／翻攝IG@jennierubyjane、@ceciliebahnsen）

ASICS x Cecilie Bahnsen GT-2160

Jennie同款GT-2160復古慢跑鞋，是ASICS與北歐品牌Cecilie Bahnsen推出的甜酷率性聯名鞋，不僅將標誌的夢幻花卉注入設計細節中，經典波紋鞋身搭載銀白金屬層次，穿上便能展現隨性又浪漫的氣質。

▲Jennie穿著ASICS x Cecilie Bahnsen GT-2160聯名鞋款。（圖／翻攝小紅書＠別館（圖左），IG@ceciliebahnsen（圖右））

▲Jennie穿著ASICS x Cecilie Bahnsen GT-2160聯名鞋款。（圖／翻攝小紅書@別館、IG@ceciliebahnsen）

ASICS GT-2160

除了Cecilie Bahnsen聯名鞋之外，ASICS經典的GT-2160系列也推出充滿現代感的銀灰配色，鞋身以白色為主體，結合銀灰色線條組成，搭配牛仔褲和素色上衣，就能穿出簡約時尚感，中性鞋款絕對是情侶鞋的最佳首選！

▲ASICS GT-2160中性款運動休閒鞋。（圖／翻攝ASICS官網）

▲ASICS GT-2160中性款運動休閒鞋。（圖／翻攝ASICS官網）

adidas Astir

adidas Astir百搭耐看，以跑鞋為靈感，搶眼造型充分展現獨特細節與個性風格，老爹鞋微厚底的設計，在巧妙增高的同時又充滿復古風潮，顯腿長又耐走，難怪連Jennie也愛不釋手！

▲adidas Astir老爹鞋根本長腿神器。（圖／翻攝adidas官網）

▲adidas Astir老爹鞋根本長腿神器。（圖／翻攝adidas官網）

Nike V2k run

V2K Run網布鞋面搭載銀白炫光金屬層次，為復刻風格注入未來感，一上架官網便火速完售，厚實鞋跟兼具顏值和性能，久穿逛街不怕累，還能拉長腿部線條，一上腳直接抓住目光。

▲Nike V2k run率性兼具實穿性。（圖／翻攝Nike官網）

▲Nike V2k run率性兼具實穿性。（圖／翻攝Nike官網）

GG-CC Silver閃耀銀老爹鞋

趙露思私服穿上GG-CC 2023秋冬最新款厚底老爹鞋，鞋身霧銀色的不規則設計加上仿舊工藝，輕鬆展現率性氛圍；高達7公分的超厚鞋底，更是能讓小隻女孩一見傾心的秘密武器！

▲趙露思穿上GG-CC Silver閃耀銀老爹鞋。（圖／翻攝小紅書＠GGCC尚界）

▲趙露思穿上GG-CC Silver閃耀銀老爹鞋。（圖／翻攝小紅書@GGCC尚界）

New Balance 550

小編加碼推IU同款New Balance 550籃球鞋，雖然不是銀色，但新款最熱銷的白灰配色，絕對是年度必收款！承襲了初代鞋款標誌特色，改良鞋帶設計提升貼合度，使舒適度大升級，超高顏值成為韓妞們人腳一雙的爆款鞋。

▲IU同款NEW BALANCE 550，韓妞超愛。（圖／翻攝NEW BALANCE官網）

▲IU同款New Balance 550，韓妞超愛。（圖／翻攝New Balance官網）

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關鍵字：

銀色球鞋, 球鞋, 明星同款球鞋, Jennie

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