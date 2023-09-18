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倫敦時裝周／台灣設計發亮！JENN LEE拉鏈裝、Claudia Wang闖入夢幻世界

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記者鮑璿安／台北報導

紐約時裝周結束後，2024春夏倫敦時裝周現正登場，不少來自台灣的新銳設計師在倫敦持續發熱，具有「叛逆星星」之稱的JENN LEE以一貫矚目的解構手法打造衝突美感，而Claudia Wang則塑造了一場繽紛華麗的夢幻舞台，扭曲的棋盤格、玫瑰花等抽象元素驚艷現場。

▲倫敦時裝周 。（圖／品牌提供）

▲倫敦時裝周 。（圖／品牌提供）

▲倫敦時裝周 。（圖／品牌提供）

▲JENN LEE 2024春夏倫敦時裝周作品。（圖／品牌提供）

JENN LEE自2013年成立以來一直以女性力量為品牌核心，2024春夏系列靈感源自設計師Jenn成為母親的經歷，投入無拘無束的創作氛圍，秀上的重點造型再度使用標誌性的解構手法，拼接帶有褶皺紋理的細膩布料，加上品牌特色暗黑、龐克風格，不規則的可活動拉鏈元素接連串起多套洋裝和連身褲裝，打造具有衝突效果的著裝感受，呈現品牌對愛和自由的嚮往。

▲倫敦時裝周 。（圖／品牌提供）

▲倫敦時裝周 。（圖／品牌提供）

▲倫敦時裝周 。（圖／品牌提供）

▲Claudia Wang於倫敦泰德現代美術館(Tate Modern)舉辦藝術與科技的時尚秀暨二次元電玩體驗發表會 。（圖／品牌提供）

設計師王子欣創立的同名品牌Claudia Wang於倫敦泰德現代美術館(Tate Modern)舉辦藝術與科技的時尚秀暨二次元電玩體驗發表會，本季31套作品結合沉浸式體驗，模特兒走秀與虛擬實境影像交錯間進行，透過玫瑰花和甦醒之眼等元素洋溢她獨樹一格的奇幻美學，可見以花苞裙襬、泡泡袖、高墊肩等新穎剪裁手法，注入數位印刷與環保面料，創新使用全新技術直接於多層次緹花布料上彩色印刷，為大秀製造趣味亮點。

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關鍵字：

倫敦時裝周, JENN LEE, Claudia Wang

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