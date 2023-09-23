2023擴香推薦！高山森林、羅馬花園的味道通通有　用香氣點綴居家空間

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

透過香氣可以讓居家空間展現更多風貌，特別是只需要擺放就能飄散香味的擴香，使用起來不僅方便，也能成為室內最好裝飾，一起看看今年推出的擴香新品。

太魯閣晶英酒店森．靜謐純精油擴香



座落於國家公園內的太魯閣晶英酒店以獨特峽谷景致聞名，致力與大自然和諧共處，今年秋天，太魯閣晶英酒店特別將客房內所使用、廣受旅人喜愛的「森」系列香氛，製成「森．靜謐」純精油擴香禮盒，限量發售。

太魯閣晶英酒店選擇周圍山勢中特有的橡木苔、山蒼子、高山薰衣草、冷杉、鐵杉與雪松進行調香。「森．靜謐」初始香調是山蒼子的胡椒與檸檬香氣，帶著獨特的辛香與清涼感，彷彿被飄盪在山嵐間的薄霧所圍繞。研發時特地挑選歐盟有機認證ECOCERT精油，不添加防腐劑﹑色素﹑化學香精和無酒精，讓人身處於充滿芬多精的森林中，感受大自然的撫慰力量。

CULTI MILANO裝飾經典擴香-羅馬花園



CULTI MILANO今年推出全新限量擴香「羅馬花園」，以美國洛杉磯蓋蒂別墅中的古羅馬花園造景為靈感。館區中鬱鬱蔥蔥的鮮花和香草石徑，種植著藥草和芳香植物，古時用來調味菜餚、裝飾和舉行宗教儀式，充滿神秘獨特氣息。

這款擴香也以神秘柔和的深層氣息，帶出古羅馬神殿的獨特氛圍，神聖與世俗飄緲交界的神秘感。沒藥乾燥又帶點煙燻感的氣息，搭配杜松帶點辛辣的清新木質感，創造出神殿的莊嚴與神祕。與芝麻和焚香混合讓香氣中帶著點熱度。底蘊的千龍木具有獨特的明亮柔和感。末了結合橡樹苔的穿透性及大地氣息，揭示了古代眾神的磅礡大氣。

前調：沒藥、杜松

中調：芝麻、焚香

底蘊：千龍木、橡樹苔

▲CULTI 裝飾系列擴香-羅馬花園，500ml，NT$4,000。



CULTI MILANO裝飾經典擴香-羅馬花園瓶身的設計靈感也來自古典的幾何形狀，像是羅馬藝術及其建築上對稱的馬賽克磚和雕像。 瓶身的龐貝紅和深棕色來自蓋蒂別墅仿千年古城的壁畫，搭配著大理石般的暖米白標籤。

Farcent香水Ｘ法國藝術家Jordane Saget 40週年限定版精品香氛



深耕台灣的國民香氛花仙子，邁向40周年時刻首度邀請法國當代藝術家Jordane Saget與旗下品牌Farcent香水攜手合作，將花都巴黎的法式藝術融入生活，打造限定版擴香。

來自巴黎的當代藝術家Jordane Saget，身分地位如同1980’s年代紐約普普藝術家Keith Haring，以三條線為基礎發展出圈繞圖騰，成為當代巴黎街頭藝術的重要象徵。

這次他親自為Farcent香水設計操刀的擴香，注入對藝術的熱情和對美的追求，每一瓶擴香都是一件藝術品，無論是擺放於客廳、辦公室還是臥室，都能為生活增添無限風采，一共推出兩款。

暖陽橙花

如陽光般充滿活力，前味檸檬與紫蘇的碰撞激起活力，橙花、玫瑰和茉莉交織出花漾熱情，再以麝香和雪松的沉穩木質香氣為空間注入陽光般的溫暖和和諧，猶如晨起時陽光照拂般，注入一整天的活力。

前調：檸檬、紫蘇

中調：橙花、玫瑰、茉莉

後調：麝香、雪松

薄暮麝香

以清新柑橘與玫瑰的浪漫交織開啟香味，最後以溫暖的麝香與香草收尾，營造出舒適宜人的氛圍，讓結束忙碌工作返家後感受如同在夕陽餘暉下的寧靜時刻，釋放整日的疲勞。

前調：柑橘

中調：玫瑰

後調：麝香、香草

N senses情境擴香書



2015年創立的「an everything生活概念品牌」，在疫情期間團隊以「嚮往的香氛生活空間」發想，攜手資歷豐富、品味獨到的調香師Nicole Chen，創造出全新潮流生活香氛品牌N senses，並於2023年8月正式上市。首波新品以「i：LiFE：TiME」為主題，透過情境擴香書、香氛蠟燭等品項，為生活空間營造放鬆愉悅的香氛氣場。

N senses情境擴香書將i：LiFE：TiME三款香氛以香膏形式存放紙本中。輕巧體積、收納方便，可以完美融入居家、辦公、旅行、長途交通等場域，是嶄新型態的生活情境香氛。

：i



在覺醒與活力中，展開生活日常的溫柔序章。隨著每日的新奇遭遇碰撞出熱情火花，觸動內心深處的我。而後如同漫長一日結束歸家，在充滿安全感的氛圍中，獨享靜謐與安定。

前調：杏桃、李子、甜桃

中調：天竺葵、黑胡椒、打火石

後調：菸草、雪松、紙莎草

：LiFE



如同初始綻放的嫩葉，帶著些許甘甜，沐浴在一線陽光下，向著青空盎然綻放。香調序曲交織出清新、提振、自由、無拘束的氣息，而後與佈滿綠意的苔原合而為一，帶來寧靜平和。

前調：青檸、蘆筍、西瓜

中調：茉莉、仁榔、玉蘭花

後調：冰淇淋汽水、安息香、棉麻

：TiME



翻閱一本書，以雀躍期待的心情，漫步扉頁中的季節，傾聽時光更迭的情緒起伏，並且撰寫成自己的故事。歲月光影交織成未說出口的劇本，溫柔收藏喜悅與哀愁。

前調：青草、柑桔、氣泡水

中調：仙客來、黑醋栗、乳香

後調：海藻、岩蘭草、麝香

C&F香研所孚日花園系列擴香



C&F香研所孚日花園系列擴香，靈感來自法國巴黎設計師品牌聚集之地瑪黑區，細膩雅致的花園香氣，搭配迷人的莫蘭迪色調擴香瓶設計，還特別採用天然乾燥花擴香枝，讓香氛成為點綴居家的最佳藝術品。

C&F香研所使用英法頂級精油調製，且通過IFRA國際認證及通過過敏原檢測認證，並由歐洲知名調香師打造極具巧思的獨特嗅覺饗宴，產品亦使用安心環保基劑，讓香氣揮發穩定。孚日花園系列擴香一共推出四款。

玫瑰佛手柑



充滿著柔和氣息，前調清新佛手柑和紫羅蘭宛如迷人花園，中調的紅玫瑰和粉牡丹嬌而不媚，後調以溫軟的麂皮和麝香作為基調，散發著深邃溫暖的香氣，浪漫之餘更充滿撫慰人心的舒適感。

前調：佛手柑 、紫羅蘭

中調：紅玫瑰、粉牡丹

後調：麂皮、麝香

柚香蜜桃



前調使用水蜜桃和粉紅葡萄柚打造甜而不膩的第一印象，中調的白草莓和蜂蜜既甜美又可口，組成令人垂涎心醉的氣息，最後以琥珀和麝香為基調，帶來愉快、活潑的餘韻，是一款讓人充滿幸福活力的香氣。

前調：粉紅葡萄柚、水蜜桃

中調：白草莓、蜂蜜

後調：琥珀、麝香

雪松迷迭香



前調汲取苦橙葉和橙花交織成輕盈怡人的氛圍，中調鳶尾花和迷迭香則帶來身心舒暢的草本香，而後調大西洋雪松、黃葵籽則增添悠長怡人的自然芬芳。

前調：苦橙葉、橙花

中調：鳶尾花、迷迭香

後調：大西洋雪松、黃葵籽

茉香橙花



充滿仙氣的花香調，前調用小花茉莉和紫丁香營造輕盈淡雅的花香，中調橙花和香橙加入了更具活力的味道，最後的基調用岩蘭草與花梨木，平衡整體溫暖度。

前調：小花茉莉、紫丁香

中調：橙花、香橙

後調：岩蘭草、花梨木

My Fragrance Reptilis高訂擴香系列



來自義大利的生活香氛My Fragrance，以米蘭著名的高訂裁縫為設計靈感，推出「Reptilis高訂擴香系列」。

把高級西服構成的概念融入擴香包裝上，並以義大利時裝高訂款同等級的規格，讓擴香穿上仿造大蜥蜴紋皮革的時尚烈紅外衣。每一件專屬外衣均為義大利工匠手工打造，並親手燙金烙印獨一無二的出廠個別編號。瓶身上的織標甚至與Giorgio Armani西裝上的織標來自同一家工坊製作100%純手工貼上。全球限量生產200瓶，台灣則引進此絕版限定款23瓶。

值得一提的是，這系列擴香的皮革包裝特別採用近年眾多精品品牌廣泛使用的「植物皮革（Vegan Leather）」，是以植物纖維鞣製而成，不僅能重現真皮手感，比起真皮也更具環保性與可持續性。

香味上也集結法國與義大利調香大師專門為Reptilis高訂擴香系列調出兩款香氣Lovely Dream、Moonlight。選用珍貴成分，並以漫長而細緻的陳化過程使擴香液發揮最佳狀態。

No.8 Lovely Dream



野草莓與白桃的酸甜清香悄然綻放，溫柔喚醒帶著朦朧睡意的晨光。沾染露珠的虎百合與嬌嫩紅茉莉花瓣，隱約散發著甜美明亮又帶有潮濕的水氣，緊接著一股清爽而濃烈的深邃木質香氣席捲而來，白麝香飄渺肆意的氛圍夾雜著過分的含蓄柔美，思緒彷彿回到一場更加深沉的迷幻夢境之中，隨幽香漫舞而感受到前所未有的淨化與深刻放鬆。

香調：柑橘調

前調：白桃、野草莓、露水

中調：虎百合、紅茉莉

後調：檀香、零陵香豆、白麝香

No. 9 Moonlight



微明月光似水灑落夜幕，繁星撫慰著小蒼蘭和玫瑰的輕盈躁動，漫天的流光溢彩造就了一道道獨特的城市風景。寂靜溫柔的涼意襯著花朵的輕吟淺唱繚繞大片草原、穿越幽靜迷人的黑醋栗、蘋果與紅莓果果園，盎然果香的清甜酸爽彈躍鼻尖，在檀香與琥珀的點綴下更顯美好豐盈，最終在白麝香的柔和舒適下落腳，享受每個獨處的靜謐時分。

香調：果香調

前調：黑醋栗、蘋果, 紅莓果

中調：小蒼蘭、玫瑰

後調：檀香、琥珀、白麝香

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