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為了一雙Tabi分趾鞋偷情＋偷竊　Maison Margiela還有這些設計值得擁有

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

最近紐約發生一起有趣的竊盜案，一名女子在與交友軟體上的對象約會後，發現家中的Maison Margiela Tabi鞋被對方給偷走了，而這名男子竟是把偷來的鞋轉送給正牌女友，事件曝光後，男子歸還鞋子並丟了女友，在網路上鬧得沸沸揚揚，一起來看看故事原委。

紐約發生一起Maison Margiela Tabi分趾鞋竊盜案

25歲的年輕女孩Lexus居住在紐約的小公寓裡，她是一位熱愛時尚事物的設計師，擁有自己的針織品牌Maddi & Danii，並經常在社群上分享穿搭以及入手的時尚單品，和許多女孩們一樣，她也渴望愛情。

有一天，Lexus在路上巧遇一名男子Joshua，而Joshua馬上就發現，原來2人早在交友軟體Tinder上配對成功過，等到Lexus回家後便收到來自Joshua的訊息，兩個人對時尚相關的事特別有話聊。

Lexus與Joshua相談甚歡， 接著兩人相約見面，並到Lexus的公寓纏綿一夜，一切的發展看似正常，但是隔天Joshua離開後，Lexus發現她的Maison Margiela的瑪莉珍Tabi鞋消失了，而這雙鞋是她爸爸送的生日禮物，對她特別重要。

當Lexus想要聯繫Joshua詢問是否有印象看到過時，才發現2人的對話、歷史紀錄早被刪除，甚至被封鎖，原來Joshua早晨假借想看看Lexus Spotify歌單的名義，把手機拿來通通都刪光了，Lexus想起Joshu更曾提過最近很想要一雙Maison Margiela的Tabi鞋，她瞬間明白，這位Tinder男偷了她的Tabi鞋。

「Tabi小偷」故事在TikTok上吸引超過百萬關注

Lexus將身上發生的荒謬事件Po在TikTok上，抒發她的怨氣之外，也以此警惕其他女孩，沒想到瞬間在網路上引起關注。一名網友表示自己認識Joshua的女朋友，而他的女朋友最近正好得到了一雙Tabi鞋，與Lexus被偷的那雙一模一樣，不難猜測，Joshua是把從Lexus家偷到的鞋轉送給正牌女友了吧？且女朋友甚至完全不知情，還開心地在Instagram上拍照炫耀，讓Joshua的罪行隨之曝光，整起事件過程顛覆大家三觀，但不得不說真的好精彩。

男子為一雙Tabi鞋偷情又偷竊，下場曝光

由於整起「Tabi小偷」事件在網路上大量被轉發，Joshua也迅速被肉搜出來，他與Lexus聯繫上，歸還鞋子並道歉，只希望Lexus能把影片撤下，但想當然，這是不可能的，到頭來Joshua的女友也和他分手了，得不償失啊。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

雖然遭遇了如此荒謬的約會，Lexus現在只覺得好氣又好笑，接受外媒訪問時她自嘲，「我蠻驚訝他怎麼沒有偷走我的 Salomon，我鞋櫃還有四雙品牌鞋，包括Sandy Liang。他本來可以偷這些在網路上賣更多錢的！」最後，她不只拿回了自己的瑪莉珍Tabi，電商網站SSENSE還加碼送了她一雙全新的Tabi高跟鞋，蹭著這波話題打廣告：「SSENSE有各種Tabi鞋款，不要用偷的！」

Madison Margiela值得擁有的5款單品推薦

Tabi踝靴

德訓鞋

5AC系列手袋

Glam Slam枕頭包

四針縫線卡夾

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Maison Margiela, Tabi分趾鞋

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