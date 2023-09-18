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希臘公主紅遍時尚圈　拍LV廣告又秀寶格麗新包

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▲▼ 希臘公主廣告 。（圖／翻攝IG）

▲希臘公主奧林匹亞演繹寶格麗ROMA系列桃紅碧璽小牛皮包。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）與誕生之地義大利羅馬緊密相扣，最新ROMA包款便是以發源地為靈感，以羅馬大寫字母的寶格麗LOGO的金屬裝飾元素，與圓弧狀的頂部提把構成完整圓形，再結合硬挺包身展現俐落風格，特別邀希臘王室後裔、活躍於歐美時尚圈的奧林匹亞公主（Maria-Olympia）拍攝形象照，在鏡頭前展現俏皮的一面。

▲▼ 希臘公主廣告 。（圖／翻攝IG）
▲奧林匹亞是時尚圈寵兒，示範寶格麗ROMA系列包款。

27歲的奧林匹亞公主的爸爸是希臘王室後代帕夫諾斯王子（Crown Prince of Greece），是英國與丹麥王室為遠房親戚，從小在紐約長大的她因家世淵源與高顏質而受時尚圈矚目，一腳跨入時尚圈當模特兒，她私下也懂得時髦穿搭，成為新一代的IT Girl。

▲▼ 希臘公主廣告 。（圖／翻攝IG）
▲奧林匹亞拎著也推著ROMA番紅花琥珀色小牛皮手提包。

▲▼ 希臘公主廣告 。（圖／翻攝IG）
▲奧林匹亞拎著Gucci竹節包亮相。（圖／翻攝olympiagreece IG）

奧林匹亞曾為LV（Louis Vuitton，路易威登）拍攝廣告，近日受同屬LVMH集團的寶格麗之邀，在雙人拍檔藝術家Bruno和Nico Van Mossevelde的鏡頭下演繹ROMA小牛皮新包，整體設計輕巧實用，搭配可拆卸的調整式皮革肩背帶，顏色則有靈感源自珠寶的鮮豔祖母綠色、桃紅碧璽色、番紅花琥珀色、霧灰蛋白石色、象牙蛋白石色、甘草石榴石色、銀色與黑色，提供豐富的選擇。

▲▼ 希臘公主廣告 。（圖／翻攝IG）
▲奧林匹亞曾擔任LV廣告女主角。（圖／翻攝olympiagreece IG）

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關鍵字：

希臘公主奧林匹亞, BVLGARI, 寶格麗, Gucci, LV, Louis Vuitton, 路易威登

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