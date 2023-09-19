最寵老婆的3大星座男！Top 1洗衣煮飯都OK　全方位疼愛太太

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝IG@tvn_drama

不少人在談戀愛時和結婚後，對另一半的態度和關愛會有所不同，有些人婚後熱情淡化，對另一半的關心大幅降低，但也有人婚後反而更珍惜、呵護另一半，讓太太感覺備受寵愛。微博擁有30多萬粉絲的星座博主「12星座屋」就公開最寵老婆的3大星座男，尤其Top 1堪稱寵太太狂人，洗衣煮飯都OK，全方位寵愛另一半。

Top 3：天蠍座



非常重感情的天蠍座，在婚前就是很會寵女友的代表，對他們來說，兩個人決定在一起了就會很認真、要好好對待另一半。不論發生什麼事，天蠍男幾乎都會讓著另一半，捨不得對方受氣，而且天蠍男本來就很踏實努力、有上進心，當他們愛上一個人，往往都會盡全力去愛對方，不管是心靈上或物質上，都很願意寵愛太太，並且他們會認真工作，為了彼此的未來，也很願意跟另一半一起努力。

Top 2：金牛座



雖然金牛座男生平時在表達情感上比較沉悶笨拙，不太會甜言蜜語，但他們會用行動實力疼寵老婆。他們在生活上很細心貼心，很擅長照顧人，而且一旦認定了，他們就會對另一半很專情、忠誠，並且任勞任怨、不求回報，把另一半寵成女王，就算自己很節儉，卻會對愛人很大方，帶老婆吃大餐、用好的住好的都不手軟，該給太太花的錢不會少，這也是金牛男的「浪漫」方式，就算沒有浪漫的話語，也會讓另一半感受到滿滿的真心與疼愛。

Top 1：巨蟹座



巨蟹座男生可說是寵妻狂人，他們甚至會像是寵女兒般寵老婆。他們婚前寵女友，婚後寵太太，洗衣、煮飯、打掃全都願意跟太太一起分擔，還會認真賺錢養家，顧好整個家，堪稱居家好男人代表。而且比起用說的傳達愛意，巨蟹男更喜歡用做的來表達自己的感情，他們總是希望自己能為另一半多做些什麼，也會盡最大的努力落實到實際行動，全方位地疼愛另一半。