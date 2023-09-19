fb ig video ETtoday search mobile

最寵老婆的3大星座男！Top 1洗衣煮飯都OK　全方位疼愛太太

>

▲▼ 最寵老婆的3大星座男 。（圖／翻攝ＩＧ）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝IG@tvn_drama

不少人在談戀愛時和結婚後，對另一半的態度和關愛會有所不同，有些人婚後熱情淡化，對另一半的關心大幅降低，但也有人婚後反而更珍惜、呵護另一半，讓太太感覺備受寵愛。微博擁有30多萬粉絲的星座博主「12星座屋」就公開最寵老婆的3大星座男，尤其Top 1堪稱寵太太狂人，洗衣煮飯都OK，全方位寵愛另一半。

▲▼ 最寵老婆的3大星座男 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：天蠍座

非常重感情的天蠍座，在婚前就是很會寵女友的代表，對他們來說，兩個人決定在一起了就會很認真、要好好對待另一半。不論發生什麼事，天蠍男幾乎都會讓著另一半，捨不得對方受氣，而且天蠍男本來就很踏實努力、有上進心，當他們愛上一個人，往往都會盡全力去愛對方，不管是心靈上或物質上，都很願意寵愛太太，並且他們會認真工作，為了彼此的未來，也很願意跟另一半一起努力。

▲▼ 最寵老婆的3大星座男 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：金牛座

雖然金牛座男生平時在表達情感上比較沉悶笨拙，不太會甜言蜜語，但他們會用行動實力疼寵老婆。他們在生活上很細心貼心，很擅長照顧人，而且一旦認定了，他們就會對另一半很專情、忠誠，並且任勞任怨、不求回報，把另一半寵成女王，就算自己很節儉，卻會對愛人很大方，帶老婆吃大餐、用好的住好的都不手軟，該給太太花的錢不會少，這也是金牛男的「浪漫」方式，就算沒有浪漫的話語，也會讓另一半感受到滿滿的真心與疼愛。

▲▼ 最寵老婆的3大星座男 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：巨蟹座

巨蟹座男生可說是寵妻狂人，他們甚至會像是寵女兒般寵老婆。他們婚前寵女友，婚後寵太太，洗衣、煮飯、打掃全都願意跟太太一起分擔，還會認真賺錢養家，顧好整個家，堪稱居家好男人代表。而且比起用說的傳達愛意，巨蟹男更喜歡用做的來表達自己的感情，他們總是希望自己能為另一半多做些什麼，也會盡最大的努力落實到實際行動，全方位地疼愛另一半。

►能躺絕不坐「史上最懶惰」3大星座！Top 2外表光鮮亮麗　讓人猜不出

►想當明星或富豪？超準心測「體驗哪種人生」看出你最陰暗的一面

►網友都喊準！選一個喜歡的腳印　精準測出你最近的身心狀態

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 愛情, 感情, 兩性, 婚姻, 寵老婆, 寵妻, 巨蟹, 金牛, 天蠍

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

蔡詩芸爆婚變後首現身回應　「幸福是自己給的」曝現階段心情

蔡詩芸爆婚變後首現身回應　「幸福是自己給的」曝現階段心情

越吃頭髮越多的5種食物！鞏固毛囊、抑制出油都有感

越吃頭髮越多的5種食物！鞏固毛囊、抑制出油都有感

安格斯12星座一周運勢9／18－9／24　巨蟹強大情敵出現、天秤別硬碰硬

安格斯12星座一周運勢9／18－9／24　巨蟹強大情敵出現、天秤別硬碰硬

營養師教你輕鬆喝水2000c.c.！早上一杯「促進腸胃蠕動」超必須 希臘公主紅遍時尚圈　拍LV廣告又秀寶格麗新包 星巴克9／18起「全天全品項兩杯6折」　用手機做一件事就能享優惠 另一半愛你還是愛自己更多？超準心測分析兩人的感情狀態 最寵老婆的3大星座男！Top 1洗衣煮飯都OK　全方位疼愛太太 「明星同款球鞋」整理　BV銀色運動鞋正大勢、Lisa厚底小白鞋必須擁有 誠品新店裕隆城9／20「提前開放」民眾入場　5重點搶先看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面